Ограничения на лов рыбы введены в Брестской и Гомельской областях

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения по способам и орудиям лова рыбы введены в Брестской и Гомельской областях с 20 марта по 18 мая в связи с началом нереста у большинства видов рыб. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, двойным или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа. "За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам", - проинформировали в ведомстве.

На протяжении всего периода запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами - не только для рыболовства, но и для других целей.

Поэтапно аналогичные запреты будут введены и в других областях Беларуси.-0-