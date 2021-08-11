Ограничения на посещение лесов введены в 6 районах Беларуси

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на сегодняшний день действуют ограничения на посещение лесов в 6 районах. Это следует из данных оперативной карты, размещенной на сайте Минлесхоза, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют в трех районах Гомельской области: Ельском, Калинковичском и Наровлянском.

В Гродненской области ограничения введены в Берестовицком, Волковысском и Свислочском районах.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-