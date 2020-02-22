Охоту на глухаря предлагается ограничить с 2021 года в Брестской и Гродненской областях

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской и Гродненской областях с 2021 года может быть введен временный запрет на охоту на глухаря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

С соответствующей инициативой выступила Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси. Предложение поддержали Министерство лесного хозяйства и другие заинтересованные, в том числе общественные организации.

"По последним подсчетам численность глухаря в нашей стране превышает 8 тыс. особей. Вместе с тем в отдельных регионах Беларуси фиксируется снижение численности западноевропейского подвида. Поскольку он обитает в основном на территории Брестской и Гродненской областей, там предлагается ввести временные ограничения на охоту. Это позволит ученым выяснить объективные причины сокращения численности популяции. Всего на территории Брестской области обитают 350 особей глухаря (различных подвидов), Гродненской - 530", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснил начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез, ограничения могут быть введены на пять лет. При этом в других областях Беларуси, где обитает среднерусский подвид, охота по-прежнему будет разрешена. "Для Беларуси глухарь - это икона охотничьего хозяйства. Когда иностранцы узнают, что у нас есть этот вид, они понимают, что едут в страну, которой удалось сохранить дикую природу. При этом глухарь не лидирует в рейтинге охотничьих видов. Он несет больше имиджевую функцию, а охотиться иностранцы приезжают в основном на хищников. Поэтому существенного экономического ущерба для страны от введения ограничений не будет", - отметил он.

Окончательное решение о введении ограничений на охоту принимает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды на основе научных данных и по согласованию с Министерством лесного хозяйства.

В Беларуси реализуется комплекс мероприятий по спасению глухаря. Так, на базе Республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" благодаря поддержке Европейского союза и ООН создан питомник по выращиванию тетеревиных птиц - единственный в стране и один из немногих в мире. Здесь разводят глухарей западноевропейского подвида. Глухарь признан в Беларуси птицей 2020 года. В стране водятся два подвида: западноевропейский и среднерусский.-0-