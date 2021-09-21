Оказание медпомощи пациентам с обмороками обсудят в Минске

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оказание медицинской помощи пациентам с синкопальными состояниями обсудят в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Научно-практическая конференция с международным участием "Проблемные вопросы оказания медицинской помощи пациентам с синкопальными состояниями в Минске и новые технологии снижения риска неинфекционных заболеваний" состоится 24 сентября в Белорусской медицинской академии последипломного образования в смешанном режиме - онлайн и офлайн.

В ходе конференции участники обсудят практические вопросы взаимодействия врачей различных специальностей при оказании медицинской помощи таким пациентам. В офлайн-режиме будет проведена сессия "Проблемные вопросы оказания медицинской помощи пациентам с синкопальными состояниями в Минске".

Для обсуждения перспективных технологий снижения рисков неинфекционных заболеваний запланирован Public Health Forum, на котором будут представлены результаты национальных исследований о распространенности неинфекционных заболеваний среди различных групп населения Беларуси, направлениями и уровнями их профилактики и с учетом международного опыта.

Онлайн-трансляция форума будет организована на сайте БелМАПО.

Организаторами конференции выступили Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, Белорусское общественное медицинское объединение "Эндокринология и метаболизм", Белорусская медицинская академия последипломного образования.-0-