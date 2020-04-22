Около 100 студентов Витебского медуниверситета стали работать в больницах и поликлиниках

22 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Студенты Витебского государственного медицинского университета начали работать в больницах и поликлиниках, сообщила корреспонденту БЕЛТА проректор по воспитательной и идеологической работе ВГМУ Ольга Сыродоева.

Университет трудоустроил на добровольной основе около 100 студентов старших курсов. "В областную клиническую больницу ушло 36 человек, они работают медбратьями и медсестрами. Некоторые из них трудятся в отделении интенсивной терапии непосредственно с больными коронавирусом. Более 50 человек оформлены на работу в поликлиники, у них смена - 12 часов. Ребята экипированы средствами индивидуальной защиты", - отметила Ольга Сыродоева.

Всем студентам будут выплачивать зарплату. Для тех, кто работает с инфицированными пациентами, как и другим медикам, предусмотрены доплаты.

Проректор вуза добавила, что в учреждениях здравоохранения Витебска и до пандемии работало много студентов-медиков. В нынешней ситуации они продолжают трудиться в городской клинической больнице скорой медицинской помощи и станции скорой помощи.

В настоящее время в университете для студентов внедрена система управляемой самостоятельной работы с дистанционным консультированием. Преподаватели по видеосвязи консультируют медиков в районах Витебской области, некоторые выезжают на места.-0-