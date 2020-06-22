Около 11 тыс. человек сдадут ЦТ в Бресте, Барановичах и Пинске

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на централизованное тестирование зарегистрировались около 11 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник регионального центра тестирования в Бресте Владимир Мороз.

Сдать ЦТ в этом году можно в четырех вузах региона. В Бресте - это государственный технический университет и госуниверситет имени А.С. Пушкина. Также свои знания абитуриенты проверят в стенах Барановичского и Полесского госуниверситетов.

Для прохождения ЦТ в области выдано более 38 тыс. пропусков. На русский язык записались 5,6 тыс. человек, на белорусский - 4,1 тыс. В список лидеров попали математика (более 4,6 тыс.), биология (3,9 тыс.), английский язык (3,8 тыс.), физика (3,6 тыс.).

"В соответствии с эпидемиологической ситуацией в вузах будут предприняты меры для минимизации контактов. В каждой аудитории предусмотрены дезинфицирующие средства. Молодые люди будут сидеть по одному за партой, на расстоянии как минимум одного метра друг от друга. Желательно, чтобы абитуриенты позаботились о средствах индивидуальной защиты", - сказал Владимир Мороз. Он добавил, что наблюдатели будут экипированы в маски и перчатки. Проверяющих пропуска на входе оснастят защитными экранами. Также у каждого пункта тестирования будут дежурить медицинские работники.

ЦТ в Беларуси начнется 25 июня. В этот день пройдет испытание по белорусскому языку. Завершится тестирование 16 июля. Предусмотрены резервные дни - 19, 21 и 23 июля. "В этом году впервые в резервные дни ЦТ будет проводиться в Бресте, на базе БрГТУ, - отметил начальник регионального центра тестирования. - Выдавать сертификаты начнем с 24 июля. Получить их можно на протяжении года, действительны они в течение двух лет".-0-