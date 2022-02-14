Около 12 тыс. жителей Витебской области как не занятые в экономике будут оплачивать услуги полностью

14 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Около 12 тыс. трудоспособных граждан Витебской области, не занятых в экономике, должны будут оплачивать услуги с полным возмещением затрат. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров.

"Сегодня работа службы занятости перестраивается с заявительного принципа на выявительный. И это работа, которая ведется в рамках реализации норм декрета Президента №3 "О содействии занятости населения". В 2021 году активизирована работа 26 комиссий и проведено 796 заседаний (в 2020 году - 729), в том числе 138 выездных. На заседания комиссий были приглашены почти 66 тыс. человек, из них более 2 тыс. человек, ведущих асоциальный образ жизни. В результате совместной работы комиссий и службы занятости трудоустроены почти 16 тыс. человек, а число хронически неработающих снизилось на 7,5 тыс. В целях дополнительного стимулирования к трудоустройству утверждены списки в количестве около 12 тыс. трудоспособных граждан Витебской области, не занятых в экономике, которые должны оплачивать услуги с полным возмещением затрат", - рассказал Александр Христофоров.

Председатель облкомитета отметил, что создание новых предприятий и производств способствует стабилизации ситуации на рынке труда области. По предварительной оценке, в 2021 году на вновь созданные рабочие места трудоустроены 4486 человек. Также органы по труду и соцзащите в прошлом году усилили работу по диалогу с нанимателями по трем направлениям: выявлению потенциально избыточной численности работников, содействию в трудоустройстве высвобождаемым работникам, подбору необходимых кадров.

"В прошлом году удельный вес трудоустроенных граждан от числа нуждающихся в трудоустройстве составил 72,5% при задании 70%, безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости, - 60,5% (при задании 57%), граждан, направленных на обучение под заказ нанимателя, - 75,5% (67%)", - добавил Александр Христофоров.-0-