Около 130 ретроавтомобилей представят на фестивале в Минске

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XII Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск-2019" пройдет сегодня в белорусской столице, сообщил БЕЛТА председатель ОО "АвтоАмерика" Александр Шурин.

Фестиваль, который позволит минчанам и гостям столицы прикоснуться к истории мирового автопрома, соберет около 130 экипажей из Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Латвии. В Минске можно будет увидеть настоящие автолегенды, например Ford V8. 1939 года выпуска, "хиппимобиль" Volkswagen T-1 1963 года, шестиколесный универсал, получивший прозвище "Зеленый крокодил" Citroen CX Sixwheeler Turbo (1986), Ford Gran Torino (1972) - такой же использовали на съемках фильма Клинта Иствуда "Гран Торино".

"Впервые широкой публике будет представлен редчайший коллекционный автомобиль Packard 640 Dual Cowl Phaeton 1929 года выпуска, изготовленный по индивидуальному заказу. Рабочий объем восьмицилиндрового двигателя уникального авто составляет 385 куб. дюймов (6,3 л), общая длина автомобиля - 204 дюйма, вес - 4,370 фунтов, мощность - 106 лошадиных сил. Сегодня этот автомобиль может смело претендовать на звание одного из самых красивых раритетных авто в стране", - отметил Александр Шурин.

Планируется, что в 10.30 под звуки оркестра Министерства внутренних дел кортеж уникальных ретроавтомобилей прибудет на площадь Государственного флага. В 13.00 колонна проследует оттуда до площади Победы, а затем на Октябрьскую площадь. Во время переезда запланирован круг почета вокруг площади Победы. Участники слета почтут память погибших в Великой Отечественной войне, возложат цветы к Вечному огню у монумента Победы.

Каждый желающий сможет сфотографироваться на память рядом с автолегендами сначала на площади Государственного флага, а затем у Дворца Республики, где экспозиция будет находиться до 17.00.

Организаторами фестиваля выступают "АвтоАмерика" и Белорусский республиканский союз молодежи.-0-