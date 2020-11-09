Около 130 студентов ВГМУ помогают витебским медикам в борьбе с COVID-19

9 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На помощь медикам Витебска пришли около 130 студентов Витебского государственного медицинского университета, в том числе те, кто в этом году впервые начал работать в больницах и поликлиниках, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь первичной организации ОО БРСМ университета Карина Бартошевич.

Студенты, которые были задействованы в качестве медперсонала еще в первую волну COVID-19, продолжают трудиться на тех же местах. "Впервые подключили студентов для работы в кол-центрах городских больниц и поликлиник. Сейчас формируем резерв, который направим на помощь медикам Витебска при первой необходимости, - рассказала Карина Бартошевич. - Набираем только с 5-го и 6-го курсов лечебного факультета. Сейчас в резерве уже более 250 человек. Это инициативные ребята, которые сами обращаются в первичку вуза и записываются в качестве волонтеров".

В витебских учреждениях здравоохранения с связи со второй волной COVID-19 ощущается нехватка работников кол-центров - специалистов, которые обрабатывают обращения граждан и информируют по телефону. На свой пост 6 ноября заступили 38 студентов лечебного факультета ВГМУ, которые работают посменно в поликлиниках и больницах.

Пятикурсница Дарья Шевкун рассказала, что каждый день в первую или вторую смену выходит на работу в поликлиническое отделение 5-й городской поликлиники. В ее обязанности входят звонки пациентам с подтвержденным COVID-19, контактам первого уровня и составление документации по каждому из них. "За первую смену сделала чуть более 30 звонков", - отметила Дарья Шевкун.

Студентка 5-го курса Ольга Терехова еще в первую волну коронавируса хотела вместе с другими студентами ВГМУ подставить плечо врачам Витебска, но тогда не сложилось. В этот раз ее взяли для работы в кол-центре 6-й городской поликлиники. "Звоню пациентам, находящимся на самоизоляции, интересуюсь их самочувствием, спрашиваю, нужна ли консультация лечащего врача, напоминаю, когда необходимо сдавать экспресс-тест на COVID-19, - рассказала студентка. - Если в дальнейшем понадобится помощь медперсонала в больницах, то я бы хотела сделать все возможное, чтобы облегчить нелегкий труд медиков".

Для студентов, совмещающих работу и учебу, организован режим свободного посещения. Как отметили Дарья Шевкун и Ольга Терехова, каждую свободную минуту они посвящают учебе. Работа в кол-центрах для них несложная, поэтому остаются силы и на штудирование учебников.-0-