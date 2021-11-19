Около 140 жилых домов капитально отремонтируют в Брестской области в 2022 году

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2022 году планируется капитально отремонтировать около 140 жилых домов площадью 365 тыс. кв.м, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора областного управления ЖКХ Андрей Гашев.

При неизменных объемах капремонта (не менее 3% от эксплуатируемого предприятиями ЖКХ жилфонда) финансирование работ увеличивается. В следующем году на эти цели планируется выделить порядка Br33 млн (в 2021 году направлено Br28,4 млн). "Проектно-сметная документация (ПСД) на все строительно-монтажные работы на стадии завершения. По некоторым объектам в Бресте, Барановичах, Малорите, Пинском районе уже проведены конкурсные процедуры и определены подрядные организации. Впервые мы войдем в новый год с готовой на 100% ПСД", - отметил Андрей Гашев.

По его словам, в первую очередь предполагается завершить капремонт объектов со статусом историко-культурной ценности. Речь прежде всего о домах в исторической части Бреста и Пинска. Особое внимание в следующем году будет уделено и общежитиям на балансе ЖКХ. Не менее трех таких намечено отремонтировать в Бресте. В графике и общежития в Барановичах, Кобрине, Каменце.

В этом году в Брестской области требуется капитально отремонтировать 360 тыс. кв.м жилья. На 1 ноября в эксплуатацию введены 88 объектов площадью 206,3 тыс. кв.м, или 57,7% от задания. В оставшихся 43 домах идут строительно-монтажные работы. Основную часть зданий планируется ввести в этом месяце, остальные в декабре. Полностью выполнили задание по капитальному ремонту домов в Барановичском, Пинском, Малоритском, Ляховичском, Каменецком, Ивановском и Дрогичинском районах.

В Бресте в этом году капремонт запланирован в 28 объектах жилфонда общей площадью 123,9 тыс. кв.м. Работы сейчас ведутся на оставшихся 9 объектах. Все, кроме одного, будут сданы в этом месяце. Капремонт дома по ул.Ленинградской,1 площадью около 22 тыс. кв.м коммунальщики обещают завершить в декабре.-0-