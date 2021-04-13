Около 1,5 тыс. вакансий предлагаются в сельском, рыбном и лесном хозяйстве Витебской области

13 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Из более 7 тыс. заявленных нанимателями вакансий в Витебской области около 1,5 тыс. относятся к специальностям в сельском, рыбном и лесном хозяйствах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета по труду, занятости и соцзащиты облисполкома Александр Христофоров.

В общереспубликанском банке вакансий наниматели Витебской области разместили свыше 7 тыс. заявок. Более 60% из них составляют рабочие специальности. "Самое большое число востребованных специалистов необходимо на предприятиях сельского, лесного и рыбного хозяйств. Здесь предлагается около 1,5 тыс. вакансий. Больше всего не хватает трактористов-машинистов, в области имеется около 400 вакансий. Зарплату предлагают от Br400 до Br1,2 тыс. Наниматели приглашают на работу операторов машинного доения (более 180 вакансий), животноводов (около 100 свободных мест). На предприятиях области нужны зоотехники, лесники, агрономы, ветврачи и вальщики леса", - рассказал Александр Христофоров.

Председатель комитета добавил, что не хватает кадров и в промышленности региона. Предприятия этой сферы нуждаются в слесарях различного профиля. Мастера с такой специальностью смогут выбрать подходящее предложение из 470 вакансий. В топ-3 востребованных промышленниками профессий также числятся швеи и электромонтеры.

В сфере здравоохранения и социальных услуг требуются врачи-специалисты, медсестры, фельдшеры - всего более 800 заявок. В сфере оптовой и розничной торговли нужны свыше 600 продавцов, контролеров-кассиров и других работников. Различные организации области предлагают работу и водителям: для них имеется более 500 вакансий.-0-