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14 декабря 2021, 08:39

Около 150 тыс. юных жителей Могилевской области станут участниками акции "Наши дети"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
Около Br90 тыс. направят в Гомельской области на проведение акции "Наши дети"
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14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 150 тыс. юных жителей Могилевской области станут участниками благотворительной акции "Наши дети", которая стартует 14 декабря по всей Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Ирина Кускова.

"Традиционно в мероприятия благотворительной акции будет вовлечено максимальное количество юных жителей региона, которым накануне новогодних и рождественских праздников уделят повышенное внимание, - сказала Ирина Кускова. - До 14 января представители исполнительной власти с подарками и поздравлениями посетят 54 детских дома семейного типа, 23 центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 6 детских социальных приютов и 10 учреждений интернатного типа областного подчинения".

В первый день проведения акции, 14 декабря, в Могилеве торжественно откроется детский дом семейного типа Галины Литвиновой и Святослава Кривоносова. На воспитании у приемных родителей находятся четверо несовершеннолетних детей, оставшихся без родительской опеки. В скором времени семью пополнит еще один восьмилетний ребенок. Одноквартирный жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположился по переулку Красной Зорьки. На его строительство было направлено почти Br460 тыс.

В программу проведения благотворительной акции "Наши дети" войдет также ряд новогодних праздничных мероприятий и торжеств. В их числе - новогодний кадетский бал, который состоится в Могилеве 20 декабря. Его участниками станут воспитанники кадетского училища, а также исполнительницы студии эстрадного танца "Эдельвейс" центра творчества "Эверест". В празднике будут задействованы более 60 кадетов, в том числе 10 человек в составе танцевальных пар. Будущие защитники отечества будут петь, танцевать, участвовать в импровизированных играх и забавах. Кадеты также продемонстрируют строевые приемы, военную выправку и навыки обращения с оружием. Завершит бал вокально-хореографический номер, посвященный Году народного единства.

Еще одним значимым мероприятием республиканской акции станет областной новогодний бал для талантливой молодежи, который состоится 23 декабря. По традиции он пройдет во Дворце культуры области и соберет лучших юношей и девушек Могилева и Бобруйска: стипендиатов и победителей различных олимпиад, соревнований и конкурсов, а также активистов и волонтеров. На этот раз в красивых вечерних нарядах в ритме вальса будут кружиться 26 танцевальных пар. Подготовка к этому яркому и запоминающемуся событию началась уже с конца ноября: молодые люди разучивают различные хореографические номера и готовят праздничные наряды.

Ключевым мероприятием акции станет областная губернаторская елка, которая пройдет 29 декабря во Дворце культуры области. Ее участниками станут более 500 человек - отличники учебы, победители районных и областных олимпиад, различных конкурсов и соревнований, лидеры общественных организаций, а также дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Юные гости праздника, приехавшие со всего региона, увидят интерактивное представление "Королевство новогодних сказок". Главным лейтмотивом сказки станут дружба и взаимовыручка, ведь только поддерживая и помогая друг другу можно справиться с любыми препятствиями на жизненном пути.

"Сюжет новогоднего представления построен на путешествии по сказкам, - рассказал художественный руководитель Дворца культуры области Владислав Шевцов. - Зрители вместе с актерами познакомятся с героями 5 любимых детских историй. На протяжении всего действия команда друзей будет собирать волшебные лучики, которые в финале окажутся рождественской звездой. К слову, главного злодея в постановке не будет, однако в каждом сказочном фрагменте положительные герои будут противостоять злым королевам, которые заставят пройти друзей через несколько волшебных испытаний".

В новогодней постановке примут участие 115 артистов, в их числе воспитанники детских творческих коллективов Дворца культуры области. Среди сказочных персонажей будет 20 основных героев - Эльза, Ариэль, Белоснежка, Алиса, Джек Воробей, Гарри Поттер и многие другие. Остальные участники постановки будут задействованы в хореографических и музыкальных номерах. Юные таланты помогут сделать сказочный сюжет более динамичным и увлекательным, а также воплотить все режиссерские задумки.

"Во время сказочного путешествия зрителей ждут популярные хиты, веселые игры и отличное настроение, - отметил Владислав Шевцов. - Кроме того, наша творческая команда будет удивлять необычными техническими и световыми решениями. В этом поможет большой интерактивный светодиодный экран, установленный на главной сцене. Посредством динамичного видеоряда он перенесет зрителей во времени и пространстве, полностью погрузив в волшебный сказочный мир. За весь период новогодних и рождественских праздников юные зрители увидят 14 наших представлений".

Масштабная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Ее участниками станут около 1 млн юных жителей страны.-0-

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акция благотворительность дети Могилевская область
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