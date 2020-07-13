Около 150 жителей Малоритского района обратились за возмещением ущерба от бури

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе 147 человек обратились в страховую организацию с заявлениями о возмещении ущерба от бури, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Дмитрий Степанюк.

В Малоритском районе продолжают ликвидировать последствия бури, которая обрушилась на регион вечером 6 июля. "В представительство "Белгосстраха" по Малоритскому району уже обратились 147 человек. Повреждения на частных подворьях разные: где-то сорвало шифер с крыши, у кого-то поврежден забор. Страховщики выезжают на место и оценивают причиненный ущерб, - отметил Дмитрий Степанюк. - От стихии пострадали и сельхозпредприятия. Для восстановления кровли построек хозяйствам нужно выделить около 2,1 тыс. листов шифера".

В результате ЧС были повреждены около 140 км линий электропередачи, более 40 опор ЛЭП. В аварийно-восстановительных работах были задействованы местные энергетики и бригады из соседних Каменецкого и Жабинковского районов. Стихия нещадно прошлась по лесному фонду: только сплошные санитарные рубки нужно провести примерно на 70 га. Специалисты еще подсчитывают окончательный ущерб.

Жители Малоритского района сообща ликвидируют последствия непогоды. Так, 11 июля провели субботник в Великоритском и Чернянском сельсоветах. Трудились более 100 человек. "Основной удар приняла на себя Великорита. Ураган оставил после себя следы на территории школы, детского сада, парка, местного кладбища, Дома культуры, больницы. Работы там еще хватает. Нужно распиливать и убирать поваленные деревья, носить ветки. Возле школы нужно провести озеленение", - добавили в райисполкоме.-0-