Около 1,6 тыс. субъектов хозяйствования обратились в Мингорисполком за поддержкой

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,6 тыс. столичных организаций уже обратились в Мингорисполком за поддержкой, из них почти 70% попросили об отсрочке арендной платы по объектам недвижимости, находящимся в госсобственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

239 представителей бизнеса обратились насчет отсрочки, рассрочки и налогового кредита. По поводу снижения налога на недвижимость и земельного налога - 191 организация, насчет снижения арендной платы за земельные участки - 87.

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Юрия Трущенко, положительные решения приняты по 877 обращениям, остальные находятся в стадии рассмотрения.

Работа по реализации указа главы государства №143 в столице продолжается. Разработан алгоритм получения поддержки субъектами хозяйствования, которые осуществляют определенные виды экономической деятельности. Со всеми необходимыми документами можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.-0-