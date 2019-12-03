3 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Около 18 тыс. людей с ограниченными возможностями проживают в Могилеве, из них 40% трудоустроены. Об этом во время фестиваля "Я такой же, как и ты", посвященного Международному дню инвалидов, рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома Марина Снытко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Могилеве проживают около 18 тыс. людей с ограниченными возможностями, из них 40% трудоустроены. Эти люди трудятся на предприятиях и в организациях города. Мы стараемся создать все условия для их творческой и трудовой реализации. В нашем государстве предусмотрены программы, которые в Могилеве успешно реализуются. При необходимости мы переобучаем людей с ограниченными возможностями, помогаем творческому человеку заняться ремесленничеством или открыть ИП. К решению каждой такой проблемы подходим индивидуально", - подчеркнула Марина Снытко.

Ежегодный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями "Я такой же, как и ты" прошел сегодня в Могилевском городском центре культуры и досуга. В этом году фестиваль впервые приобрел статус инклюзивного. Всего в программе фестиваля было представлено 15 творческих номеров.

"Каждый год в Международный день инвалидов мы проводим для людей с ограниченными возможностями творческий фестиваль. Так они могут показать свои способности, а мы можем посмотреть и узнать, чем они живут. Для нас важно, чтобы они чувствовали себя равными среди здоровых людей. Чтобы чаще выходили из дому, заводили новые знакомства и общались", - отметила Марина Снытко.

В холле центра была организована выставка декоративно-прикладного искусства. Здесь свои работы представили 10 авторов. "Все работы выставки сделаны людьми с ограниченными возможностями. Среди них много активных и талантливых. И такие фестивали - настоящий праздник, - поделилась председатель правления Могилевской городской организации ОО "Белорусское общество инвалидов" Надежда Панасюгина. По ее словам, сейчас в организации 1,3 тыс. человек. "Это и взрослые, и дети. У них разная степень инвалидности, разные заболевания, но всех объединяет активная жизненная позиция и желание не просто быть в обществе, а стать его неотъемлемой частью", - подчеркнула Надежда Панасюгина.

Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями проходит в Могилеве уже более 15 лет. Он проводится Могилевским горисполкомом совместно с Могилевской городской организацией Белорусского общества инвалидов при поддержке Могилевского городского центра культуры и досуга.-0-