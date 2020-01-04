Около 250 юных жителей Гомельской области отправятся в новогоднее путешествие с суперспасателями

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 250 юных жителей Гомельской области отправятся в путешествие с суперспасателями на благотворительном празднике в канун Рождества, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко.

Мальчишки и девчонки со всех районов региона 6 января встретятся в областном Дворце творчества детей и молодежи у новогодней елки. Специальное приглашение получили ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в дополнительной поддержке, а также дети с особенностями в развитии, молодые инвалиды.

Для юных гостей подготовлена развлекательная программа. Дед Мороз и Снегурочка, а также новогодние сказочные персонажи предложат поучаствовать в праздничных конкурсах, закружат в хороводе вокруг красавицы-елки.

"Воспитанники областного Дворца творчества детей и молодежи подготовили представление "Новогодние суперспасатели". Ребята погрузятся в сказочную атмосферу. Вместе с главными новогодними волшебниками, а также супергероями - Человеком Пауком и веселыми Смайликами они будут искать ключ от Нового года, который спрятали Злая Фея и Мышиная Королева", - рассказал Артем Карпенко. В завершении праздника каждого ребенка ждет подарок.

Мероприятие станет медиумом масштабной программы мероприятий региональной акции "Чудеса на Рождество". Всего за время ее проведения новогодние подарки и яркие эмоции получат около 2 тыс. детей в Гомельской области.

Организаторами акции выступают областные организации ОО БРПО и ОО БРСМ, областной комитет Коммунистической партии Беларуси при поддержке главного управления образования Гомельского облисполкома.-0-