Около 2,6 тыс. новобранцев Брестской области осенью направят на службу в армии

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области во время осеннего призыва на службу в армии направят около 2,6 тыс. молодых людей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника направления призыва областного военного комиссариата Константин Минич.

Первая партия новобранцев отправится к месту службы 18 ноября. Срочную службу в армии будут проходить 2,6 тыс. молодых людей, около 30 человек - в резерве. Парней направят в сухопутные и внутренние войска, силы специальных операций, органы пограничной службы. Примерно 40% новобранцев воинскую науку будут постигать на территории Брестской области, остальных распределят в другие регионы республики. По словам Константина Минича, никто из нынешних призывников пока не изъявил желания проходить альтернативную службу, соответствующее заявление можно подать до 20 ноября.

"Призывная кампания проходит в штатном режиме. Основная масса молодых людей идут в армию с желанием. Большинство из них хотят служить в силах специальных операций, внутренних войсках, органах пограничной службы", - рассказал собеседник. Отправка пополнения в воинские части и соединения продлится до 29 ноября.

На первых порах новобранцам предстоит познакомиться с армейским бытом и адаптироваться в воинском коллективе. Они освоят азы военной науки, строевой и стрелковой подготовки, затем на протяжении службы будут совершенствовать полученные навыки. Константин Минич добавил, что в армии у молодых людей есть возможность получить дополнительные специальности, в частности, водителя различных категорий, повара, электрика, сварщика. Эти знания могут пригодиться и в быту, и в профессиональной сфере.

Один из запоминающихся моментов для молодых воинов - принятие присяги. В Вооруженных Силах она состоится 14 декабря. Воины Брестского гарнизона по традиции поклянутся в верности Родине и белорусскому народу в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой".-0-