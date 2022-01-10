Около 30 единиц техники задействовано в демонтаже путепровода на Немиге

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонтировать конструкции путепровода помогает около 30 единиц разнообразной техники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
"Сейчас с поврежденного путепровода уже снята большая часть пролетов. В ближайшее время рассчитываем приступить к возведению нового путепровода. Самые главные критерии - это долговечность и надежность. Будем использовать все доступные технологии, чтобы не пострадало качество работ", - отметил директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев.-0-