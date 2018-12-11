Около 30 предприятий станут 12 декабря участниками ярмарки вакансий в Бресте

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 12 декабря организуют ярмарку вакансий для предприятий торговли и строительства. Ожидается, что в ней примут участие около 30 нанимателей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

Мероприятие пройдет в холле управления по труду (ул. Брестских Дивизий, 15А-1), начало в 10.00. Сферу торговли будут представлять 17 нанимателей, более 10 - строительство. С желающими найти работу проведут собеседования. Соискателям при себе рекомендуется иметь паспорт, документ об образовании (квалификации), трудовую книжку.

Специалисты в строительной отрасли пользуются в Бресте повышенным спросом. Практически каждая шестая вакансия заявлена именно в этой сфере. Немногим меньше востребованы кадры для торговли. Для них свободных рабочих мест в общем объеме - 14%. "Наниматели на ярмарках вакансий проявляют высокую активность, между ними идет борьба за кадры. Если еще пару лет назад выбор делали предприятия, то сейчас в большинстве случаев последнее слово за потенциальным работником", - отметила Инна Новожилова.

В областном центре в этом году организовано 14 мероприятий по содействию в трудоустройстве граждан - ярмарок вакансий и дней предприятий. Их участниками стали около 500 человек, примерно 170 из них получили от нанимателей предложение о работе.

В службу занятости в январе-ноябре обратились 6087 человек, 4583 из них оказано содействие в трудоустройстве, в том числе 2748 безработным. В городском банке вакансий насчитывается 2335 свободных рабочих мест. С начала года их количество выросло на 41%. При этом число безработных уменьшилось с 1254 до 820. Во временных общественных работах приняли участие 1379 человек. Возможностью организовать собственное дело воспользовались 37 брестчан. В декабре специалисты продолжают рассматривать заявки от потенциальных предпринимателей на предоставление государственной финансовой поддержки.

По данным на 1 декабря, уровень безработицы в Бресте составляет 0,48% к экономически активному населению.-0-