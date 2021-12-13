Около 30 сюжетов и полсотни гостей. В Могилеве пройдет телемарафон "Согреем детские сердца"

13 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 30 сюжетов и полсотни гостей - телерадиокомпания "Могилев" готовится к телемарафону "Согреем детские сердца", который пройдет в прямом эфире областного канала 17 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала редактор и ведущая телемарафона Ирина Бордиловская.

"Это будет уже седьмой телемарафон. Ежегодно подготовка к этому дню начинается за месяц-полтора. В это время идет съемка сюжетов про тех детей, которые больше других нуждаются в помощи и внимании. Кто-то просит в подарок платье принцессы, кто-то игрушку, а кому-то нужна инвалидная коляска. Это детки из многодетных и приемных семей, находящиеся в домах ребенка и специализированных учреждениях, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. И к помощи им подключается вся Могилевская область: организации и предприятия, общественные объединения, жители региона и представители бизнеса", - рассказала Ирина Бордиловская.

Телемарафон идет в прямом эфире в течение 6 часов. В студию приглашают гостей - в этом году их будет более полусотни. "Работать во время телемарафона бывает сложно - вместе с гостями мы смотрим видеосюжеты, а истории в них бывают грустными. Потому что зачастую это дети со сложными диагнозами. И бывает так, что семья распадается из-за этого, кто-то из родителей не выдерживает. Чаще с ребенком остается мама. И когда смотришь на таких людей, всегда восторгаешься их силой духа, оптимизмом. Они - настоящие герои. И хочется про них рассказать, показать их, помочь, - отметила редактор. - Добрые дела в регионе не замыкаются только на новогодние и рождественские праздники. Об этом мы тоже говорим во время эфира, показываем сюжеты. Люди должны понимать, что делать добрые дела - не сложно и не страшно".

Присоединяются к помощи детям и обычные граждане. "В течение месяца в эфире разных наших программ мы показываем сюжеты про детей. И вот в прошлом году была история, когда я и другой ведущий, Константин Титомиров, задержались на работе, готовясь к телемарафону. И вечером зазвонил телефон. На том конце провода был мужчина, который сказал, что видел в вечерних новостях сюжет про ребенка и готов помочь. Мы пригласили его на марафон, и он с приятелем пришли к нам в студию и осуществили мечту маленького героя нашего сюжета", - отметила Ирина Бордиловская.

Каждый год сумма сбора на телемарафоне растет. "В прошлом году за 6,5 часа прямого эфира мы собрали более Br62 тыс. И, как рассказала директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк, мы смогли помочь всем детям, которые обратились. С каждым годом эта цифра становится все больше и больше. В этом заслуга многих людей. С 1 декабря работают короткие номера телефонов, как мобильных, так и городских. Сумма перечисления небольшая, но не бывает маленькой помощи, - отметила редактор. - Самое классное в этом марафоне - это видеть, как выздоравливают дети. Как-то у нас была история, когда девочка нечаянно выпила чистящее средство и сожгла желудок. Ей нужна была операция, и благодаря телемарафону мы смогли собрать необходимую сумму - к помощи подключились работники "Могилевхимволокна". И через год мы увидели совсем другого ребенка - совершенно обычного и практически здорового. Конечно, ей необходима была реабилитация, поддерживающие препараты. Но состояние не сравнить. И в такие моменты особенно остро понимаешь, что все делаешь не зря".

В прошлом году из-за сложившейся эпидситуации маленькие гости не смогли приехать в студию - с ними общались в режиме видеотрансляции. "В этом году ждем ребят в гости. Не в таком большом количестве, как обычно, но ребята приедут. Ничто не заменит живого общения. Красиво украшенная студия, много подарков и добрых слов - эмоции, которые получаешь во время телемарафона, бесценны", - отметила Ирина Бордиловская.

В этом году телемарафон на телеканале "Беларусь 4 Могилев" пройдет 17 декабря с 14.00 до 20.00.-0-