Около 30 сюжетов и полсотни гостей. В Могилеве пройдет телемарафон "Согреем детские сердца"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 13 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:14 В Великобритании зарегистрировали первую смерть от омикрон-штамма В мире
15:10 В Гродно продолжают устанавливать нарушителей общественного порядка в 2020 году Происшествия
15:03 Минздрав: в стационарах Гродно проходят лечение 14 беженцев из ТЛЦ, в том числе 8 детей Регионы
15:01 "Челси" сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов Спорт
14:54 Генпрокуратура потребовала усилить профилактику по обеспечению пожарной безопасности граждан Общество
14:47 "Получаю радость от решения сложных задач" - витебчанин завоевал серебро на международной олимпиаде Регионы
14:41 Пресечен канал поставки психотропа в Беларусь Происшествия
14:37 От пижам до вечерних нарядов: "Беллегпром" рассказал о новогоднем ассортименте Экономика
14:26 Мурашко: вопрос взаимопризнания Беларусью и Россией ковид-сертификатов может быть решен в ближайшее время Общество
14:25 Доллар и евро на торгах 13 декабря подешевели, российский рубль подорожал Экономика
14:21 Милиция ищет свидетелей по делу о найденном на заводе теле младенца Происшествия
14:11 Беженец в ТЛЦ: надеюсь, что нашу проблему на Западе решат Общество
14:00 "Нам важен каждый": вакцинацию от COVID-19 проведет Красный Крест для бездомных в Витебской области Регионы
13:54 Житель Витебского района продал чужой автомобиль: возбуждено уголовное дело Происшествия
13:50 Почти 2 млн сладких подарков произведут в Беларуси к новогодним праздникам Экономика
13:49 Маркевич: уход Михаила Финберга является невосполнимой утратой для белорусской культуры Культура
13:49 Более 106 тыс. т вторсырья заготовили в Гомельской области в январе-ноябре Регионы
13:43 В Минской области за выходные задержаны 28 нетрезвых водителей Происшествия
13:33 Субботин: в работе губернатора нет приоритетных сфер, они все важны Общество
13:30 Исаченко о своем отношении к новой должности: если есть назначение, надо не раздумывать, а идти и работать Общество
13:29 Ударом молотком по голове завершилось распитие спиртного в Гродно Происшествия
13:25 Около 30 сюжетов и полсотни гостей. В Могилеве пройдет телемарафон "Согреем детские сердца" Регионы
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1011 пациентов с COVID-19, выписаны 817 Общество
13:11 Новые председатель ЦИК и два губернатора. Подробности громких кадровых решений Лукашенко Президент
13:01 Госатомнадзор: рекомендации пост-миссии МАГАТЭ будут выполнены в полном объеме Экономика
12:56 Хотят избавиться от конкурентов. Лукашенко назвал истинные причины давления Запада на Turkish Airlines Президент
12:54 Лукашенко поблагодарил Турцию за принципиальную и порядочную позицию по отношению к Беларуси Президент
12:51 Союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым, чем Евросоюз Президент
12:50 Лукашенко рассказал, к чему должно привести углубление интеграции с Россией Президент
12:49 Лукашенко высказался о непризнании Западом его легитимности Президент
Все новости
Все новости
Регионы
13 декабря 2021, 13:25

Около 30 сюжетов и полсотни гостей. В Могилеве пройдет телемарафон "Согреем детские сердца"

Фото из архива
Фото из архива

13 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 30 сюжетов и полсотни гостей - телерадиокомпания "Могилев" готовится к телемарафону "Согреем детские сердца", который пройдет в прямом эфире областного канала 17 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала редактор и ведущая телемарафона Ирина Бордиловская.

"Это будет уже седьмой телемарафон. Ежегодно подготовка к этому дню начинается за месяц-полтора. В это время идет съемка сюжетов про тех детей, которые больше других нуждаются в помощи и внимании. Кто-то просит в подарок платье принцессы, кто-то игрушку, а кому-то нужна инвалидная коляска. Это детки из многодетных и приемных семей, находящиеся в домах ребенка и специализированных учреждениях, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. И к помощи им подключается вся Могилевская область: организации и предприятия, общественные объединения, жители региона и представители бизнеса", - рассказала Ирина Бордиловская.

Телемарафон идет в прямом эфире в течение 6 часов. В студию приглашают гостей - в этом году их будет более полусотни. "Работать во время телемарафона бывает сложно - вместе с гостями мы смотрим видеосюжеты, а истории в них бывают грустными. Потому что зачастую это дети со сложными диагнозами. И бывает так, что семья распадается из-за этого, кто-то из родителей не выдерживает. Чаще с ребенком остается мама. И когда смотришь на таких людей, всегда восторгаешься их силой духа, оптимизмом. Они - настоящие герои. И хочется про них рассказать, показать их, помочь, - отметила редактор. - Добрые дела в регионе не замыкаются только на новогодние и рождественские праздники. Об этом мы тоже говорим во время эфира, показываем сюжеты. Люди должны понимать, что делать добрые дела - не сложно и не страшно".

Присоединяются к помощи детям и обычные граждане. "В течение месяца в эфире разных наших программ мы показываем сюжеты про детей. И вот в прошлом году была история, когда я и другой ведущий, Константин Титомиров, задержались на работе, готовясь к телемарафону. И вечером зазвонил телефон. На том конце провода был мужчина, который сказал, что видел в вечерних новостях сюжет про ребенка и готов помочь. Мы пригласили его на марафон, и он с приятелем пришли к нам в студию и осуществили мечту маленького героя нашего сюжета", - отметила Ирина Бордиловская.

Каждый год сумма сбора на телемарафоне растет. "В прошлом году за 6,5 часа прямого эфира мы собрали более Br62 тыс. И, как рассказала директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк, мы смогли помочь всем детям, которые обратились. С каждым годом эта цифра становится все больше и больше. В этом заслуга многих людей. С 1 декабря работают короткие номера телефонов, как мобильных, так и городских. Сумма перечисления небольшая, но не бывает маленькой помощи, - отметила редактор. - Самое классное в этом марафоне - это видеть, как выздоравливают дети. Как-то у нас была история, когда девочка нечаянно выпила чистящее средство и сожгла желудок. Ей нужна была операция, и благодаря телемарафону мы смогли собрать необходимую сумму - к помощи подключились работники "Могилевхимволокна". И через год мы увидели совсем другого ребенка - совершенно обычного и практически здорового. Конечно, ей необходима была реабилитация, поддерживающие препараты. Но состояние не сравнить. И в такие моменты особенно остро понимаешь, что все делаешь не зря".

В прошлом году из-за сложившейся эпидситуации маленькие гости не смогли приехать в студию - с ними общались в режиме видеотрансляции. "В этом году ждем ребят в гости. Не в таком большом количестве, как обычно, но ребята приедут. Ничто не заменит живого общения. Красиво украшенная студия, много подарков и добрых слов - эмоции, которые получаешь во время телемарафона, бесценны", - отметила Ирина Бордиловская.

В этом году телемарафон на телеканале "Беларусь 4 Могилев" пройдет 17 декабря с 14.00 до 20.00.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
благотворительность дети Могилев телевидение
Новости рубрики Регионы
Минздрав: в стационарах Гродно проходят лечение 14 беженцев из ТЛЦ, в том числе 8 детей
"Получаю радость от решения сложных задач" - витебчанин завоевал серебро на международной олимпиаде
Фото из архива "Нам важен каждый": вакцинацию от COVID-19 проведет Красный Крест для бездомных в Витебской области
Фото из архива Более 106 тыс. т вторсырья заготовили в Гомельской области в январе-ноябре
Фото из архива Около Br90 тыс. направят в Гомельской области на проведение акции "Наши дети"
Фото из архива Более ста Дедов Морозов и Снегурочек пройдут по улицам Борисова 19 декабря
Главное
Новые председатель ЦИК и два губернатора. Подробности громких кадровых решений Лукашенко
"У них позиция одна: "рассосется". Лукашенко о нежелании ЕС вести переговоры с Беларусью по беженцам
Карпенко в новом статусе главы ЦИК намерен сохранить открытость и публичность
Узнали, кто оказался быстрее, выше, сильнее. "Беларусбанк" провел вертикальный забег Bright vertical 21
Топ-новости
Союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым, чем Евросоюз
Лукашенко рассказал, в каком случае Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу
Лукашенко поблагодарил Турцию за принципиальную и порядочную позицию по отношению к Беларуси
Исаченко о своем отношении к новой должности: если есть назначение, надо не раздумывать, а идти и работать
Субботин: в работе губернатора нет приоритетных сфер, они все важны
Генпрокуратура потребовала усилить профилактику по обеспечению пожарной безопасности граждан
В Минске вручена Международная бизнес-премия "ЛИДЕР ГОДА 2021"
"Получаю радость от решения сложных задач" - витебчанин завоевал серебро на международной олимпиаде
Руководитель пост-миссии МАГАТЭ отметил приверженность Беларуси обеспечению ядерной безопасности
Шевцов: для беженцев в ТЛЦ создан двухнедельный запас гуманитарной помощи
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1011 пациентов с COVID-19, выписаны 817
Мурашко: вопрос взаимопризнания Беларусью и Россией ковид-сертификатов может быть решен в ближайшее время
До -7°С ожидается в Беларуси 14 декабря
Новогодняя АКЦИЯ - лучший подарок от Minsk World! Инвестируйте выгодно по специальным условиям!
Щекин: выдержка Президента позволяет сохранять региональный мир и стабильность
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.