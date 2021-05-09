Около 30 тыс. человек пришли в Брестскую крепость отпраздновать День Победы

9 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 30 тыс. человек приняли участие в митинге в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

В одиночку и семьями, с друзьями и коллегами по работе брестчане и гости города с самого утра поспешили в крепость. В связи с ковидными ограничениями в этом году не было организованного многотысячного шествия. Тем не менее по приглашению горисполкома и по велению сердца многие горожане посчитали своим долгом встретить этот день в священном для всех месте. Значительное число наследников поколения победителей пришли с портретами своих родных и близких, сражавшихся с врагом на фронтах и в тылу.

Когда участники акции "Беларусь помнит" входили под своды "Звезды", к ним присоединилась колонна военнослужащих и студенческой молодежи с 100-метровым полотнищем флага. Его пронесли по главным улицам города от площади Ленина, где прошло торжественное мероприятие в честь Дня Государственного герба и Государственного флага.

Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню и плитам некрополя. В память о неисчислимых потерях и жертвах войны заполненная людьми площадь Церемониалов на минуту погрузилась в молчание. Звенящую тишину разрядили залпы ружейного салюта. Сейчас в области проживают 409 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 110 - в Бресте. Председатель облисполкома Юрий Шулейко тепло пообщался с пришедшими в крепость ветеранами, пожелал им доброго здоровья и крепости духа.

"9 мая - священная дата в истории Беларуси. Для жителей Бреста она имеет особое значение. Именно здесь, у стен Брестской крепости, враг увидел невероятную силу духа, готовность отдать жизнь ради свободы своей страны. Сейчас наша главная задача - укрепить Великую Победу реальными делами, созиданием и развитием, бережно хранить память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Среди наследников ветеранов много молодежи - внуков и правнуков, которые помнят призыв предков жить по совести, быть патриотами, передавать любовь к своей земле от поколения к поколению. В этом наша сила и достоинство. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и стабильность в стране и не повторить горькие уроки прошлого", - сказал губернатор.

К участникам митинга также обратился ветеран Великой Отечественной войны Константин Кругликов. В неполные 20 лет он попал на фронт, участвовал в Курской битве, освобождал Беларусь, Польшу, Восточную Пруссию. В мае 1945-го был тяжело ранен в боях под Кенигсбергом. "Главный наш ветеранский наказ вам: цените мирную жизнь, сохраняйте ее. Страшнее войны ничего нет. Верю, что память и благодарность за Победу не ослабнет со временем и будет передаваться от поколения к поколению", - сказал ветеран.

Митинг завершился торжественным маршем воинов Брестского гарнизона, пограничников, сотрудников силовых структур. Программу продолжил концерт "Память сердца" городского духового оркестра и образцово-показательного оркестра Брестской пограничной группы. Мероприятия, посвященные Дню Победы, сегодня пройдут в разных уголках города. А в 23.00 небо над Брестской крепостью озарит праздничный салют.-0-

Фото Вадима Якубёнка