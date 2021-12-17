Около 32% жителей Витебской области полностью вакцинированы от COVID-19

17 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Более 45% жителей Витебской области получили первый компонент вакцины от коронавируса и около 32% полностью завершили первый курс вакцинации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.

Около 42 тыс. доз вакцины "КовиВак" поступило в районы Витебской области, и она доступна в региональных учреждениях здравоохранения и дополнительных пунктах вакцинации. Ее производителем является Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова РАН (Российская Федерация).

"Продолжается активная иммунизация населения Витебской области. Ревакцинацию от COVID-19 прошли около 18 тыс. человек. Параллельно ведется кампания по вакцинации от гриппа. Уже около 37% жителей региона привиты от этого сезонного заболевания", - рассказал Владимир Синкевич.

Он добавил, что медики рекомендуют вакцинироваться от обоих заболеваний. Это можно сделать как одновременно, так и с разницей в две недели. Прививку от гриппа нужно делать однократно.

"Вакцинация является самым эффективным методом профилактики COVID-19 и гриппа. Однако это не исключает и мер неспецифической профилактики, в том числе соблюдения респираторного этикета, принципа дистанцирования, использования защитных масок там, где невозможно соблюсти дистанцию, и антисептических средств для обработки рук", - подчеркнул главный санитарный врач области.-0-