Около 33 тыс. детей планируется оздоровить в пришкольных лагерях Гомельской области

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 33 тыс. детей планируется оздоровить в лагерях на базе учреждений образования Гомельской области. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника главного управления образования облисполкома Жанна Жданович, передает корреспондент БЕЛТА.

При учреждениях образования будет организовано свыше 1 тыс. оздоровительных лагерей, в том числе около 850 дневного пребывания и более 220 - круглосуточных. Также планируется задействовать и учреждения дополнительного образования детей и молодежи - центры творчества. При них в летнее время откроется более 120 лагерей, в которых с пользой и под присмотром взрослых проведут время около 3 тыс. ребят.

Некоторые школьники смогут попробовать свои силы в той или иной профессии в профориентационных лагерях, которые будут работать практически в каждом районе области. "Приходя на ферму, в различные мастерские, на предприятия, где возможен доступ детей, в игровой форме и под присмотром организаторов они могут освоить азы некоторых специальностей", - подчеркнула Жанна Жданович.

Также почти 3,5 тыс. учащихся будут временно "трудоустроены" более чем в 220 лагерях труда и отдыха. По словам замначальника главного управления образования, при привлечении подростков к работам во время летней занятости особое внимание будет придаваться их состоянию здоровья и условиям труда. Допуск к работам ребята получат только при отсутствии медицинских противопоказаний, предварительно пройдя инструктаж и обучение по охране труда, получив спецодежду и, при необходимости, индивидуальные средства защиты.

Учитывая интерес детей, значительно увеличено число районных, городских межведомственных лагерей. Так, этим летом будет открыто 136 таких лагерей (112 - в 2018 году) более чем для 3,7 тыс. детей различных категорий (3 тыс. - в 2018-м), в том числе требующих повышенного педагогического внимания. Как показывает практика, дети с удовольствием подключаются к мероприятиям с участием представителей воинских частей, погрангрупп, ОВД, отделов по ЧС, ОСВОДа, детских и молодежных организаций.

Главным управлением образования области совместно с заинтересованными организациями и ведомствами подготовлена и утверждена программа по обеспечению занятости детей "Лето на пользу - 2019". В нее вошли свыше сотни различных мероприятий, включая разнообразные акции, конкурсы, региональные слеты и др.

Объявлены такие областные акции, как "Истории нашего лета", "Здоровое лето - чистая Земля", "Большими шагами по малой родине", "МедиаЛето". По мнению Жанны Жданович, задействовать при этом необходимо разные средства, в том числе и интернет-площадку, без которой сложно представить жизнь современной молодежи. К примеру, во время одной из акций, посвященной Году малой родины, ребятам предложат сделать селфи на фоне местного памятника и вкратце рассказать его историю в сети. А "МедиаЛето" соберет истории путешествий подростков.

"Этим летом дети будут либо отдыхать в пришкольных и загородных лагерях, либо будут вовлечены в разные формы занятости на оздоровительных площадках. Эта форма работы практикуется третий год подряд. Она уже показала свою эффективность в сельских населенных пунктах, где нет учреждений образования, а также объединяет ребят разных микрорайонов в больших городах", - рассказала Жанна Жданович. По ее словам, главная задача всех ведомств - сделать все возможное, чтобы предстоящее лето прошло для детей безопасно и с пользой.-0-