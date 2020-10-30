Около 4 тыс. человек поучаствовали в субботниках и акциях по благоустройству в Минске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В административных районах Минска за время проведения месячника по благоустройству было организовано шесть субботников и 23 акции, в которых приняли участие около 4 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в УП "Минскзеленстрой".

"На закрепленных за предприятием территориях и объектах высажено более 1 тыс. деревьев и 3 тыс. кустарников, а также убрано около 1 тыс. га озелененных территорий, вывезено более 900 куб.м мусора и восстановлено 0,4 га газона. Также выполнены работы по очистке берегов от мусора, дикой поросли, инвазивных растений. В некоторых местах установлены малые архитектурные формы", - отметили в "Минскзеленстрое".

На этом работы по благоустройству не закончились. В субботу, 31 октября, под руководством управления "Центр" "Минскзеленстроя" планируется озеленение территории вдоль лыжероллерной трассы с участием студентов БГУФК. "Минское лесопарковое хозяйство" при участии Центра развития "Друзья" проведет уборку прилегающей к МКАД территории и городских лесов.

Уборка листвы, дикорастущей поросли и мусора также запланирована во всех административных районах столицы.-0-