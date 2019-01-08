Около 4 тыс. витебчан стали участниками праздника с елкой-путешественницей

8 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Около 4 тыс. витебчан приняли участие в празднике с елкой-путешественницей от белорусского оператора связи, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В Витебске с 24 декабря перемещалась необычная елка. Вместе с ней во дворах города проходил новогодний праздник для горожан. Марафон соседских вечеринок завершился 7 января развлекательной программой во дворе дома по проспекту Победы, где собрались более 300 детей и взрослых.

"Всего в уличном празднике у такой елки приняли участие около 4 тыс. витебчан в самых разных районах города. За две недели авангардная арт-елка совершила путешествие по 12 адресам. В каждом дворе праздник собирал от 200 до 400 человек. Дети радовались развлекательной программе с Дедом Морозом и онлайн-викторине, посвященной их любимым мультфильмам. Взрослые весело проводили время с семьей и соседями, согревались горячим чаем. Самым дружным в городе оказался двор по Московскому проспекту. Здесь 28 декабря праздник вокруг елки собрал больше всего участников - около 400", - отметили организаторы.

Наиболее активные гости каждого праздника стали участниками шуточных викторин и выиграли призы.-0-