Около 4 тыс. жителей Брестской области обследованы во время проекта по профилактике онкозаболеваний

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2019 году продолжится реализация нового профилактического проекта "Предотврати болезнь - выбери жизнь!", направленного на раннюю диагностику и своевременное лечение онкологических заболеваний. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом общественного здоровья областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Тищенко.

Масштабный проект стартовал в регионе в августе 2018 года. Ежемесячно в районы выезжала команда, состоящая из специалистов областного центра гигиены и эпидемиологии, областных организаций здравоохранения: онкологи, эндокринологи, дерматовенерологи, врачи УЗИ-диагностики, психологи, психотерапевты. Во всех выездных мероприятиях личное участие принимали главные врачи областных онкологического и эндокринологического диспансеров Руслан Лукьяновский и Артур Григорович.

Кроме консультативной работы, проводились диагностические исследования: УЗИ-диагностика щитовидной железы, забор крови для общего и биохимического анализа, определение липидного спектра и уровня глюкозы в крови, измерение артериального давления, расчет индекса массы тела (индекса Кетле), маммография с помощью передвижного рентгенодиагностического кабинета "Скринэкспресс".

За неполных полгода проект побывал в шести городах области - Лунинце, Микашевичах, Дрогичине, Иваново, Ляховичах и Ганцевичах. В выездных мероприятиях приняли участие около 4 тыс. человек. Специалисты провели около 5 тыс. консультаций, выполнили почти 7 тыс. диагностических исследований, по результатам которых 1882 пациента направлены на дообследование или лечение. "В первую очередь мы выбирали отдаленные районы. Также исходили из демографической ситуации в регионе. Был организован подвоз сельских жителей в райцентры. Люди смогли на месте пройти обследование, получить высококвалифицированную консультативную помощь", - отметила Елена Тищенко.

В Брестской области на учете состоят более 40 тыс. онкологических пациентов. За 9 месяцев 2018 года выявлено 4788 новых случаев заболевания. В структуре заболеваемости женского населения превалируют рак кожи (19,5%), рак молочной железы (17,7%), тела матки (8,9%), щитовидной железы (7,6%). У мужчин чаще всего выявляют рак предстательной железы (18,8%), рак легких (14%), рак кожи (12,8%), рак желудка (6,1%), рак почки (6%).-0-