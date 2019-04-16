Около 4,5 тыс. человек примут участие в Минском областном родительском собрании

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XII Минское областное родительское собрание "Безопасность детей - ответственность взрослых" состоится 18 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Второй год подряд мероприятие будет проходить на крупных промышленных предприятиях и в хозяйствах агропромышленного комплекса региона в форме живого диалога практически без отрыва от производства. Подобный формат связан с занятостью родителей и весенними полевыми работами в стране.

Специалисты акцентируют внимание на вопросах ответственности родителей и школы за воспитание ребенка, напомнят о необходимости соблюдать требования безопасности в учреждениях образования и в домашних условиях, обратят внимание на профилактику подростковых кризисов и кризисов детско-родительских отношений, рассмотрят психологические аспекты подросткового периода, расскажут о формах и методах родительского контроля в интернете. Родители услышат мнение экспертов о профилактике преступлений против половой неприкосновенности, профилактике наркомании, гибели и травмирования детей.

Дзержинский и Минский районы посетят специалисты областного уровня. Так, свыше 180 работников соберутся в агрокомбинате "Дзержинский", экспертную группу возглавит начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич. Еще около 90 родителей примут участие в дискуссии на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова. Во встречах примут участие представители УВД и главного управления по здравоохранению Миноблисполкома, областного клинического центра "Психиатрия-наркология" и областного института развития образования.

На остальных предприятиях с родителями встретятся представители системы образования, здравоохранения, правоохранительных органов, общественных объединений районного уровня. В частности, в собрании на базе ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" примут участие около 100 человек, в ОАО "Завод рембыттехника" - более 80 жителей Молодечненского района, в ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов" - свыше 80 родителей, в ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" - около 200.

Участниками собрания станут около 4,5 тыс. родителей Минской области.-0-