Около 4,6 тыс. вакансий предложили на общегородской ярмарке в Минске

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 предприятий предложили соискателям около 4,6 тыс. вакансий на общегородской ярмарке в Минске. Свободные места можно было найти в различных сферах, трудоустроиться предлагали в том числе студентам, людям с инвалидностью и освободившимся из мест лишения свободы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ярмарки вакансий проводятся в Минске более 20 лет и остаются востребованными. Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич назвала несколько причин, почему такая форма поиска работы не теряет актуальности и в эпоху стремительного развития крупных агрегаторов по поиску вакансий. "Во-первых, ярмарки вакансий предоставляют возможность прямого контакта нанимателя с соискателем. Во-вторых, они предлагают соискателю большой выбор вакансий и вариантов трудоустройства, то есть расширяют возможности. В-третьих, это хорошая возможность получить контакты и консультации, - отметила она. - Когда говорят, что на ярмарке не нашли работу, я всегда отвечаю, что здесь вы встретили нанимателя и не одного, оставили резюме, получили возможность в случае появления нужной вакансии обратиться в организацию. Тем более в большом потоке информации наниматель может потерять или не заметить резюме на электронном ресурсе, а после прямого контакта с нанимателем шансы последнего увеличиваются".

По словам зампредседателя комитета, ежегодно проводится анализ эффективности работы подобных ярмарок. Так, весной этого года аналогичное мероприятие посетили 3,5 тыс. человек, из них 800 были направлены на собеседование, остальные получили консультации и информацию о предложениях на рынке труда.

В настоящее время в Минске зарегистрированы более 1 тыс. безработных. "С начала года к нам обратились более 13 тыс. человек, около 5 тыс. получили статус безработных. На это есть причины. В любом случае мы оказывали помощь каждому - около 9 тыс. граждан трудоустроили. 73% обратившихся вовлечены в активные программы содействия занятости - это и временная работа, и общественная, организация самозанятости и обучения, другие формы", - отметила Татьяна Кудевич.

Ежемесячно в этом году в базе данных комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома представлено 20-22 тыс. вакансий, из них 60% - по рабочим профессиям, до 13% - в сфере неквалифицированного труда. "Наниматель сегодня готов предлагать по рабочим специальностям высокую заработную плату - от Br1 тыс. Все зависит от компетенции соискателя, его профессионализма, а также личностных качеств", - уверена Татьяна Кудевич.

На общегородской ярмарке было предложено около 4,6 тыс. вакансий. В сфере транспорта востребованы водители троллейбусов - им предлагают заработную плату от Br1,1 тыс., водителям автобусов - от Br1,3 тыс., слесарям по ремонту подвижного состава - от Br700. С учетом открытия в следующем году третьей линии метро работать в столичной подземке приглашают машинистов электропоездов (заработная плата около Br1,7 тыс.), очень востребованы и монтеры путей (заработная плата от Br900 до Br1,2 тыс.).

В сфере обслуживания населения активно ищут медсестер: за их труд наниматели готовы платить от Br600-800 в зависимости от специализации, санитаркам предлагают зарплату от Br450. В перечнях свободных вакансий есть и должности врачей различных практик, но на ярмарках такие специалисты - большая редкость. Дефицит кадров стараются восполнить и различные сетевые гипермаркеты, крупные торговые предприятия и универмаги - чаще всего ищут продавцов (заработная плата Br750-950 тыс.) и контролеров-кассиров (заработная плата Br800-1 тыс.).

На многих столичных предприятиях востребованы слесари, которым готовы платить ежемесячно до Br1,5 тыс., сварщики и токари (заработная плата от Br1 тыс.)

Если необходимых навыков для получения желаемой работы у нанимателей недостаточно, им предлагают пройти обучение той или иной профессии с гарантированным трудоустройством. Получить квалификацию и заручиться поддержкой будущих нанимателей в 2020 году смогут бухгалтеры-экономисты, повара, парикмахеры, маляры, штукатуры, дорожные рабочие и другие специалисты.

С каждым годом на общегородских ярмарках появляются новые предложения, секции, услуги. В этот раз на ярмарке работали восемь секций с фокусом на различные аудитории соискателей (молодежь, лица с инвалидностью, бывшие заключенные). Например, в секции предпринимательства "Начнем бизнес вместе" о возможностях развития бизнеса рассказывают люди, которые сами не очень давно были безработными. После того как они обратились в управление занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома и получили субсидию, смогли начать работать на себя. К примеру, Светлана Полынец искала после окончания декретного отпуска новую работу, чтобы по графику было удобно проводить время с маленьким ребенком. Не найдя ничего подходящего, она решила развивать свое увлечение скрапбукингом и создавать открытки, альбомы. В управлении занятости населения ей помогли составить бизнес-план, дали рекомендации и главное - выделили субсидию в размере более Br2,5 тыс. Такая сумма была хорошим подспорьем для закупки оборудования.

"Самое сложное - сформировать бизнес-идею. Мы содействуем в составлении бизнес-плана. Помогаем наладить контакты с центрами поддержки предпринимательства, консалтинговыми агентствами. Направляем в налоговую инспекцию, чтобы будущий предприниматель сформулировал вид деятельности. Ремесленники, индивидуальные предприниматели и ЧУП могут рассчитывать на получение субсидии при условии, если человек будет стоять на учете в службе занятости", - объясняет начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана Леончик. Чаще всего за субсидией обращаются предприниматели, готовые оказывать парикмахерские услуги, развивать грузоперевозки, ремонт автомобилей, заниматься строительными работами.

Секция "Занятость в свободное от учебы время" ориентирована на студентов и школьников, заинтересованных в подработке. Дети от 14 до 16 лет имеют право работать 4 часа 36 минут в летнее время и 2 часа 18 минут в учебный период, старше 16 лет - 7 часов и 3,5 часа соответственно. "В этом году было заключено 219 договоров с предприятиями для организации временной трудовой занятости, за этот год было трудоустроено 4,8 тыс. учащихся и студентов. Чаще всего молодежь рады видеть в таких сферах, как озеленение, уборка территорий, общепит", - рассказала главный специалист отдела активной политики, занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталья Селистровская.

Татьяна Бабейкина с коллегой Галиной пришли на ярмарку искать 120 вакансий для подопечных организации "SOS-Детские деревни", которая участвует в проекте "ЕС для молодежи. От трудоустройства к устойчивости в Армении, Беларуси и Украине". Молодежь обучают основным жизненным навыкам и помогают найти место работы. "Ранее находили работу для детей на базе сети заправок, в общепите, отелях и гостиницах. Уже присмотрели сегодня вакансии в сфере торговли и общепита. Но найти работу для несовершеннолетних очень сложно. С этой целью постоянно посещаем ярмарки вакансий", - рассказали координаторы необычного проекта.

Как преподнести себя, составить резюме, вести себя на собеседовании - на эти вопросы ответили психологи Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей на секции "Стратегия выбора профессии". Обращались к специалистам и с нестандартными вопросами, например, как преодолеть депрессию после увольнения, повысить мотивацию к труду и справиться с кризисом при затянувшемся поиске работы.

Найти вакансию на ярмарке могли и люди с ограниченными возможностями. Для них была организована секция "Равные права, равные возможности". О нюансах трудоустройства рассказал руководитель организации, которая специализируется на выпуске ритуальной продукции, Александр Шкредов. "Мы принимаем людей на работу по программе адаптации инвалидов к трудовой деятельности. Люди, утратившие навыки из-за каких-либо приобретенных заболеваний, нуждаются в восстановлении трудового процесса. Для этого за ними закрепляется представитель организации. Он знакомит их с условиями труда, созданными под особенности работника. Могут вводиться ограничения по подъему тяжестей, работе с определенным инструментом, сокращения продолжительности трудового дня. По окончании программы (длится от 6 до 12 месяцев) гражданам предлагается продолжить работу на предприятии", - пояснил руководитель.

Большинство нанимателей отмечали, что чаще всего вакансии на общегородской ярмарке были интересны людям старше 30 лет. А вот супруги Татьяна и Валерий Цеслик занялись поиском работы уже после того, как вышли на пенсию. Пока позволяет здоровье, решили найти подработку. "Тяжело отыскать подходящую вакансию - для пенсионеров мало предложений. Для нас зарплата не главное, просто не хочется сидеть без дела. Тут множество предложений, уверены, сможем отыскать что-то подходящее", - поделились соискатели.-0-