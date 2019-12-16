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16 декабря 2019, 16:11

Около 5 тыс. новогодних сувениров изготовят в Могилевском экономическом профессионально-техническом колледже

Александра Окунева
Александра Окунева
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16 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Около 5 тыс. сувениров изготовят к новогодним праздникам учащиеся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа. Большинство подарков сделано руками детей с особенностями развития. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора по торгово-экономическим вопросам Юлия Комар.

Во время изготовления сувениров
Во время изготовления сувениров

"С каждым годом в наших мастерских растет количество новогодних изделий: приходят новые ученики, появляются свежие идеи. В этом году учащиеся и педагоги колледжа изготовят около 5 тыс. сувениров. Это почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Многие подарки уже забронированы, умельцам продолжают поступать заказы. Также любой желающий сможет приобрести сувениры - для этого нужно приехать в колледж", - рассказала она.

В мастерских создают самые разные изображения мышек: от игрушек до больших объемных картин. Среди мастеров - бывшие выпускники колледжа, для которых хобби стало основной профессией. Александра Окунева выучилась на швею. Девушка отработала по распределению, но больше не может трудиться по профессии - ее диагноз (ДЦП) не позволяет долго находиться в сидячем положении. Теперь она создает сувениры. По словам сотрудников учебного заведения, занятия в кружках благотворно сказываются на учащихся с особенностями развития: ребята улучшают мелкую моторику, общаются, становятся более уверенными в себе.

Учащаяся Людмила Тарелкина, преподаватель Лилия Анисимова и учащаяся Ангелина Иванова.
Учащаяся Людмила Тарелкина, преподаватель Лилия Анисимова и учащаяся Ангелина Иванова.

В кружках учебного заведения занимаются около 200 человек. Из них около 70% - инвалиды. Они рисуют, пробуют себя в декоративно-прикладном искусстве и лозоплетении, создают изделия из соломки. Сейчас, например, в Музее В.К.Бялыницкого-Бирули проходит персональная выставка бывшей выпускницы, а нынче педагога Зои Ракузовой. В экспозиции представлены живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.

Алеся Горяная
Алеся Горяная

Педагог Зоя Ракузова
Педагог Зоя Ракузова

Сегодня Могилевский экономический профессионально-технический колледж готовит квалифицированные кадры по 25 специальностям, из них семь - для детей с особенностями психофизического развития. На базе учреждения образования действует Центр профессиональной и социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития. Обучение в колледже проходит в интегрированных группах.-0-

Фото Олега Фойницкого

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