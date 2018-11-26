Около 50 тыс. елей и сосен намерены реализовать в Витебской области к Новому году

26 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Лесхозы Витебской области планируют реализовать на елочных базарах около 50 тыс. новогодних деревьев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

В нынешнем году елочные базары начнут работать в Витебской области с 22 декабря. Для удобства населения режим их работы максимально продлен: желающих приобрести главный символ зимнего праздника здесь будут ждать до 20.00. Ассортимент новогодних деревьев составят как традиционные ели, так и сосны. Серьезной альтернативой им станут елочные букеты. "На протяжении последних пяти лет на них отмечается устойчивый спрос. Этот вариант подходит всем, кто планирует ставить искусственное дерево, но желает привнести в дом настоящий аромат Рождества и Нового года", - отметили в ПЛХО.

В Витебске определено 16 площадок для работы елочных базаров. Свои деревья сюда привезут Бешенковичский, Богушевский, Витебский, Шумилинский, Лиозненский, Суражский и Городокский лесхозы. В областном центре планируется реализовать 12,7 тыс. елей и сосен.

В период предновогодних праздников лесная охрана перейдет на усиленный режим работы. Рейдовые мероприятия по предупреждению незаконной вырубки деревьев будут проводиться совместно с представителями ГАИ и Госинспекции по охране животного и растительного мира. Особое внимание планируется уделить патрулированию участков леса, расположенных вблизи населенных пунктов, и хвойных молодняков. На въездах в леса будут организованы посты. Купить дерево обойдется дешевле, чем незаконно срубить, отметили в объединении.-0-