Около 500 молодых педагогов начнут работать в Могилевской области в новом учебном году

29 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 500 молодых специалистов начнут работать в учреждениях образования Могилевской области в новом учебном году, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

"В текущем году для работы в учреждения образования области направлено 486 молодых специалистов, обучавшихся на педагогических специальностях. Из них 200 выпускников (а это 41%) получили свое первое рабочее место в учреждениях образования, расположенных в сельской местности", - рассказали в управлении по образованию.

За последние три года в области достигнуты высокие результаты по закреплению молодых специалистов. Самые высокие показатели (выше 80%) - в Ленинском районе Могилева, Славгородском и Краснопольском районах.

"Мы можем говорить о том, что все школы области полностью обеспечены кадрами для организации качественного образовательного процесса", - подчеркнули специалисты.-0-