Около 60 км белорусско-украинской границы в радиационной зоне охраняют пограничники заставы "Хойники"

25 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пограничники образованной в 2020 году заставы "Хойники" охраняют около 60 км белорусско-украинской границы в Хойникском и Брагинском районах.
На заставе создан центр мониторинга, который в режиме онлайн позволяет дистанционно контролировать границу с Украиной при помощи различных систем охраны и наблюдения.
Особенностью подразделения является охрана государственной границы на территории с повышенным радиационным фоном. Для безопасного выполнения задач на загрязненной территории и своевременного обнаружения источников радиоактивного излучения пограничная застава укомплектована новейшими образцами техники, техническими средствами и индивидуальными средствами защиты.
Значительной помощью в организации охраны границы на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника стала реализация международного проекта Госпогранкомитет Беларуси и Министерства энергетики США по сотрудничеству в сфере предотвращения незаконного оборота ядерных материалов и других радиоактивных веществ.-0-
Фото Сергея Холодилина