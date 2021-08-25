Около 80% медиков Гродненской области получили прививки от коронавируса

25 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области вакцинированы от коронавируса около 80% медработников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.





В Гродненской области активно идет кампания по вакцинации. Особое внимание - уязвимым категориям, представителям тех профессий, что контактируют с большим количеством людей. В частности, в регионе от коронавируса уже вакцинированы около 80% медработников, такая же доля привитых среди сотрудников учреждений с круглосуточным пребыванием, домов-интернатов.





"Особо актуальна перед началом учебного года вакцинация педагогов. Более 53% из них уже привиты. Доля вакцинированных среди работников торговли составляет 20%", - отметила Людмила Кеда. Она подчеркнула, что первый компонент вакцины в целом получили более 15% жителей области, почти 13% - привиты двумя компонентами. В регионе имеется достаточный запас как первого, так и второго компонентов "Спутника V", кроме того, в ближайшее время ожидается поставка вакцин китайского производства.





К слову, в регионе прививку можно получить в 97 стационарных пунктах вакцинации. Большинство из них действует на базе медучреждений, также несколько открыто в здравпунктах крупных предприятий, ряд пунктов вакцинации также развернут в крупных торговых центрах. Кроме того, в регионе работает около 300 выездных бригад. Они оснащены всем необходимым холодильным оборудованием, транспортом.





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Ситуация с коронавирусом в регионе остается контролируемой. На минувшей неделе отмечался небольшой рост выявленных случаев заболеваемости. Поэтому вопросы вакцинации, а также строгого соблюдения всех противоэпидемиологических мероприятий остаются актуальными.-0-