22 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около Br3 млн направлено на подготовку агрогородка Новка в Витебском районе к "Дажынкам", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Витебского райисполкома Жанна Черкунова.

По ее словам, за время подготовки были благоустроены дворы, установлены три новых игровых комплекса для детей, по-современному оснащены школа и детский сад. После капитального ремонта преобразились многоквартирные жилые дома, социальные объекты. В частности, обновились здания Новкинского сельисполкома, почты, местного фельдшерско-акушерского пункта, автостанции в Медведке и Сосновке, магазины. Заметно улучшились дороги. Уличное освещение заменено на светодиодное, что позволит в три раза снизить энергопотребление. Благоустроено воинское захоронение.

Изменения затронули и другие населенные пункты района. В Тулово введен в эксплуатацию 60-квартирный дом с электроотоплением. Новые спортивные комплексы появились в агрогородках Кировская, Октябрьская, Ольгово. Построена станция обезжелезивания в Буянах. Созданы и новые современные агропромышленные объекты: производственный участок "Курино" и зерноочистительно-сушильный комплекс "Яновичи" (Витебская бройлерная птицефабрика), завод по переработке масличных культур в Мазолово (УП "Витебскоблгаз").

Также в районе построены и реконструированы 20 животноводческих объектов. "И это лишь небольшая часть сделанного за последний год", - подчеркнула Жанна Черкунова.

Областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дажынкі-2020" пройдет в Витебске 26 сентября.-0-