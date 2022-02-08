Около Br775 млн выделено здравоохранению Витебской области на 2022 год

8 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Бюджет сферы здравоохранения Витебской области на этот год составит около Br775 млн, сообщил на итоговой коллегии начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта сумма составляет 87,4% к фактическим расходам 2021 года. Консолидированный бюджет сферы здравоохранения области на прошлый год первоначально был утвержден в размере почти Br677 млн, однако на 1 января 2022 года уточненный бюджет равнялся Br877 млн. В этом году на выплату надбавок по указу №131 предусмотрено Br25,1 млн", - рассказал глава облздрава.

Он добавил, что в 2021 году по тому же указу было выплачено более Br135 млн, из республиканского бюджета было восстановлено Br55,5 млн. Это стало одной из основных статей незапланированных расходов для сферы здравоохранения Витебской области.

Вместе с тем доходы от внебюджетной деятельности подведомственных облздраву организаций достигли в прошлом году около Br80 млн. Эта сумма по сравнению с тем же показателем 2020 года увеличилось на 14%. За январь-декабрь в учреждениях здравоохранения области медпомощь получили более 16 тыс. иностранных граждан. Экспорт медуслуг в сопоставимых ценах составил свыше $1,2 млн, на 30,6% превысив аналогичный показатель 2020 года.

Также за прошлый год более 28,8 тыс. жителей Витебской области оформили страховки по добровольному медицинскому страхованию, а это на 78% больше, чем за 2020 год. Сумма средств по договорам медстрахования составила почти Br1,5 млн.-0-