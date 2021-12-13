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13 декабря 2021, 12:24

Около Br90 тыс. направят в Гомельской области на проведение акции "Наши дети"

Фото из архива
Фото из архива
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13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около Br90 тыс. выделят из бюджета Гомельской области на проведение новогодней благотворительной акции "Наши дети", сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник главного управления образования Руслан Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 14 декабря и по 14 января в республике проводится новогодняя благотворительная акция "Наши дети", - напомнил Руслан Смирнов. Он обратил внимание, что финансирование акции идет как за счет местных бюджетов, так и внебюджетных источников. "Из областного бюджета в этом году будет выделено порядка Br90 тыс.", - уточнил начальник главного управления. Средства будут направлены на приобретение новогодних подарков для детей, доставку ребят на торжества и другие цели.

Руслан Смирнов рассказал, что на новогодний благотворительный праздник в столичный Дворец Республики отправится делегация из 100 школьников региона. На республиканском балу во Дворце Независимости Гомельскую область представят 26 человек (из числа студентов, обучающихся в учреждениях среднего специального образования), которые добились особых успехов в учебе, творчестве и спорте. А 5 января во Дворец Независимости приедут 50 юных жителей региона на праздник для детей из многодетных, приемных семей, социально уязвимых категорий.

29 декабря впервые в Гомельской области пройдет республиканская акция "Рождественская елка - наши дети" для ребят из регионов, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Гомельском государственном цирке праздничное настроение подарят 790 мальчикам и девочкам из Брестской, Могилевской, Минской, Гомельской областей.

Региональный праздничный календарь акции "Наши дети" откроется 16 декабря кадетским балом во Дворце культуры железнодорожников. 23 декабря талантливую молодежь из всех районов региона соберет в Гомельском дворцово-парковом ансамбле областной бал. На торжестве вручат ежегодные премии облисполкома. На главную елку региона 27 декабря в Гомельский государственный цирк пригласят 1,5 тыс. ребят из всех районов.

Новогодние утренники, благотворительные праздники пройдут и во всех 1165 учреждениях образования, подчеркнул Руслан Смирнов. Он обратил внимание, что на мероприятиях необходимо создать безопасные условия для участников торжеств, в том числе с учетом эпидемиологической ситуации.

"Благотворительная акция направлена на то, чтобы оказать внимание всем детям. В первую очередь - уязвимым категориям. Приведу цифры. В нашей области свыше 3 тыс. сирот проживают в опекунских и приемных семьях, детских домах семейного типа. Почти 2 тыс. ребят в настоящее время признаны находящимися в социально опасном положении. 211 будут встречать Новый год в приютах СПЦ. Также в регионе живут почти 6 тыс. детей-инвалидов. В многодетных семьях воспитываются 63 тыс. девочек и мальчиков. Сотни детей, к сожалению, проведут праздничные дни в больницах. Однако каждый из них ждет под Новый год чуда. И подарить его можем мы - взрослые", - заключил Руслан Смирнов.

Ежегодно во время акции "Наши дети" руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.-0-

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акция Гомельская область дети
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