Около половины доходов Гомельской области в 2020 году обеспечили 11 организаций

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году 11 крупнейших налогоплательщиков Гомельской области перечислили в бюджет Br1,2 млрд, что превысило 48% от доходов области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области.

Как и годом ранее, лидером в таблице плательщиков стало ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод". Удельный вес платежей предприятия составил почти четверть от общих поступлений в бюджет области.

Весомый вклад в казну внесли РУП "Гомельэнерго", РУП "ПО "Белоруснефть", ОАО "Гомельтранснефть Дружба", "Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир", РПУП "Гомельоблгаз", Гомельский филиал РУП "Белтелеком", ОАО "Гомсельмаш", филиал ООО "Евроторг", ООО "Производственная компания "Сябры", РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт".

Всего за 2020 год от плательщиков Гомельской области в консолидированный бюджет региона поступило Br2,5 млрд налогов, сборов и неналоговых платежей.

Преобладающую часть налоговых поступлений в консолидированный бюджет области обеспечили организации - их доля составила 94,7%, или свыше Br2,3 млрд. Вклад индивидуальных предпринимателей - Br64,4 млн, или 2,6% от общих поступлений, физических лиц - Br65,2 млн, или 2,7%.

В разрезе видов налогов больше всего поступило по подоходному налогу - Br735,1 млн, акцизам - Br519,3 млн, налогу на добавленную стоимость - Br273,7 млн, налогу на прибыль - Br254,2 млн.-0-