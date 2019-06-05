Около тысячи любителей активного отдыха ожидается на забеге "Ратомка-трейл"

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический забег "Ратомка-трейл" пройдет в Республиканском центре конного спорта в агрогородке Ратомка Минского района 9 июня. Ожидается участие около тысячи любителей активного отдыха, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Присоединиться к гонке можно всей семьей. Маленьким участникам (7-9 лет и 10-12 лет) предлагают преодолеть дистанцию 1,5 км. Для взрослых подготовили трассы в 4 км и 8 км. На финише каждый участник забега получит памятную медаль. Три первых абсолютных победителя в гонке на 4 км и 8 км среди мужчин и женщин будут награждены денежными призами. Памятные призы вручат трем абсолютным победителям на дистанции 1,5 км среди мальчиков и девочек.

Организаторами выступают Министерство спорта и туризма, управление спорта и туризма Миноблисполкома, представительство Национального олимпийского комитета в Минской области, Белорусская федерация легкой атлетики.-0-