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01 апреля 2020, 08:49

Онлайн-проекты "Домашний театр" и "Музей на диване" запустили в Гродненской области

Фото из архива
Фото из архива

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Культурные онлайн-проекты "Домашний театр" и "Музей на диване" запустили в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В Гродненской области продолжают работать театры, музеи и библиотеки. Однако, следуя мировым трендам, управление культуры облисполкома на своем сайте запустило онлайн-проекты, позволяющие познакомиться с особенностями региона дистанционно.

"Названия говорят сами за себя. Проект "Музей на диване" дает возможность, не выходя из дома, ознакомиться с самыми интересными экспозициями региона. Виртуальные и 3D-экскурсии позволят разнообразить досуг", - отметили в управлении культуры Гродненского облисполкома. Выбор широкий - это экспозиции Старого и Нового замков в Гродно, дом-музей Адама Мицкевича в Новогрудке, Ивьевский музей национальных культур, музей еврейского сопротивления в Новогрудке и многие другие.

Проект "Домашний театр" также ориентирован на широкий круг зрителей. Например, Гродненский областной театр кукол открыл доступ к спектаклям "Демон" (для взрослых) и "Мальчик-звезда" для юного зрителя. Гродненский областной драмтеатр предлагает посмотреть, не выходя из дома, одну из самых популярных постановок - "Камедыю пра Нешчаслівага селяніна, яго жонку Маланку, жыда Давіда і Чорта, які страціў сэнс існавання" по пьесе Владимира Рудова. Также представлено видео "Когда мы, мёртвые, пробуждаемся" по пьесе Генрика Ибсена. Свои спектакли ("Подарок для звездочки" и "Незванный гость") в видеоформате выложил и Слонимский драматический театр.

Коллекция доступных для просмотра постановок будет постоянно расширяться. Эстафету онлайн-трансляций подхватили музыканты и артисты региона. В "Домашнем театре", например, можно побывать на концертах ансамбля танца, музыки и песни "Белые росы" и музыкального театра "Рада"

В управлении культуры Гродненского облисполкома отметили, что проект несет не просто развлекательную функцию. Возможно, виртуальное знакомство с музеями или театрами поспособствует и реальным визитам, привлечет новых туристов и гостей.-0-

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