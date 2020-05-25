Онлайн-проекты стимулируют предприятия укреплять позиции на интернет-платформах - Филонова

25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международные проекты в режиме онлайн стимулируют предприятия укреплять свое присутствие на интернет-платформах. Таким мнением поделилась генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова на пресс-конференции к открытию XXI Международной выставки "Весна в Гомеле", передает корреспондент БЕЛТА.

"Весна в Гомеле" открылась сегодня в новом формате - виртуальном. Интерес к ней проявили уже более 200 участников из 12 стран, среди которых Россия, Казахстан, Молдова, Словакия, Сербия, Грузия, Германия, Индия, Литва. Некоторые компании представлены впервые.

Закономерно встал вопрос о готовности предприятий участвовать в таком формате выставки. В этой части некоторым представителям промышленности и других сфер досталась доля критики. "Пришлось поработать над визуализацией и наполненностью сайтов. На некоторых из них были размещены материалы только на русском языке. Международные проекты в режиме онлайн стимулируют предприятия укрепить свое присутствие в интернет-пространстве. Именно поэтому в том числе мы и задумали такой формат выставки "Весна в Гомеле", - рассказала Марина Филонова.

В региональном отделении создали бизнес-визитки предприятий: собрали имеющуюся информацию, добавили материалы анкетирования БелТПП, рекламные ролики, презентации. Разработали и форму коммерческого предложения, которая соответствует требованиям Министерства иностранных дел. "Объединив все это, показали предприятиям, что у них есть достаточная база для участия в онлайн-формате", - отметила гендиректор отделения.

Организаторы видят и другие плюсы нового формата, в частности экономию ресурсов. "С одной стороны, компании не могут провести диалог в привычном формате, с другой, есть определенная экономия средств на организацию визита, перелеты. Будем организовывать встречи онлайн для продвижения наших компаний, а точки соприкосновения можно найти и в режиме видеоконференции. Когда границы откроются, все рынки вернутся к активному живому диалогу. Сейчас мы должны ориентироваться в существующих экономических условиях, уметь приспосабливаться к ним", - сказала Марина Филонова.

В Гомельском отделении БелТПП продолжают и работу оффлайн, готовят будущие визиты. "Мы общаемся с компаниями, переписываемся, подыскиваем партнеров в нашей стране и за рубежом. Помогаем им наладить диалог, найти приоритеты, обсудить продукцию, которую каждый из них хотел бы реализовать. Этой работе сейчас ничего не мешает", - добавила гендиректор.

В этом году "Весна в Гомеле" проходит на сайте vesna.ccigomel.by. Она преодолеет календарные границы и продлится по 10 июня. Выставка развернулась на трех основных площадках. "Деловая Весна" предлагает вебинары, презентации продукции и услуг предприятий, В2В переговоры. "Вкусная Весна" презентует рестораны, кафе, бары и розничную торговлю, а "Гомельская Весна" показывает потенциал ремесленников.

За 20 лет выставка "Весна в Гомеле" стала визитной карточкой Гомельской области, самым значимым событием региона, в котором участвуют власти области и города, члены правительства, руководители дипломатических миссий, торгово-промышленных палат и представители бизнеса. В 2019 году на более 5 тыс. кв.м была представлена продукция 300 белорусских и иностранных компаний.

По традиции мероприятие организует Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома и горисполкома.-0-