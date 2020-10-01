Опасный карьер ликвидировали в Гродно по требованию прокурора

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасный карьер появился в Гродно из-за самовольных работ. По требованию прокурора города участок привели в безопасное состояние, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Незаконный карьер выявлен на улице Асфальтной в микрорайоне Грандичи. Рядом с участком, проданным с аукциона для строительства торгового центра, велась самовольная добыча песка. "Как оказалось, разрешение на разработку и добычу строительного песка на данном участке местности территориальные органы Минприроды не выдавали. Работа была организована самовольно и без соблюдения необходимых мер безопасности. В карьере образовались крутые обрывы и склоны, которые представляли реальную угрозу жизни и здоровью людей", - отметили в прокуратуре. К слову, во время осмотра карьера работники прокуратуры заметили игравших неподалеку детей.

Для устранения нарушений прокурор города Гродно Владимир Клишин вынес предписание заместителю председателя Гродненского горисполкома. В акте надзора он поручил начальнику горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды привлечь к административной ответственности нарушивших право государственной собственности на недра, а также обеспечить возмещение причиненного природе вреда.-0-