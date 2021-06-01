1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оплатить проезд с помощью смартфона теперь можно в троллейбусах Бобруйска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ОАО "АСБ Беларусбанк".

Это стало возможным благодаря расширению "Беларусбанком" сферы действия сервиса TIX. Таким образом, уже сегодня оплачивать проезд в наземном транспорте могут жители и гости Минска, Гродно, Бреста и Бобруйска.

Как пояснили в банке, мобильное приложение TIX позволяет пассажирам - держателям карточек платежных систем VISA, Masterсard, БЕЛКАРТ приобрести электронный билет и оплатить проезд удобным способом. "При приближении транспорта в мобильном приложении автоматически отображается маршрут с предложением оплатить поездку. Приобрести электронный проездной билет и оплатить проезд можно также в салоне транспортного средства, воспользовавшись кнопкой "Оплатить" в интерфейсе приложения напротив соответствующего номера маршрута", - говорится в сообщении.

Данный сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках.

Проект реализован совместно с компанией АССИСТ - партнером банка по оказанию услуг интернет-платежей и компанией "Системные технологии", которая является разработчиком мобильного приложения TIX.-0-