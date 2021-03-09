Определены лучшие руководители, конструкторы и научные разработчики Витебской области за 2020 год

9 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной союз нанимателей (ВОСН) подвел итоги традиционных конкурсов на присвоение почетных званий "Лучший руководитель года", "Лучший инженер-конструктор" и "Лучший научный разработчик" по результатам 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель союза нанимателей Владимир Туравинов.

В числе лауреатов - директора предприятий и организаций из шести районов, а также Витебска и Новополоцка. Это Юрий Дойлин ("Витебскдрев"), Павел Случак (Оршанский авиаремонтный завод), Валерий Лаппо (Глубокский молочно-консервный комбинат), Павел Манак (Обольский керамический завод), Михаил Элешевич (Новополоцкое монтажное управление ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1"), Егор Кнотько (филиал "Полоцкие электросети" РУП "Витебскэнерго"), Олег Капцевич (Дорожно-строительный трест №1, г.Витебск), Вера Закревская (Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Жемчужина", Лепельский район), Владимир Жуков (институт "Витебсксельстройпроект"), Евгений Драбо (производственное управление "Оршагаз" РУП "Витебскоблгаз"), Виктор Грибов (УП ЖКХ Лиозненского района), а также ректор Витебского государственного технологического университета Андрей Кузнецов.

Обладателями почетного звания "Лучший инженер-конструктор Витебской области 2020 года" стали начальник монтажно-технического бюро "Нафтана" Дмитрий Михайлов и заместитель главного инженера по оборудованию "Энергокомплекта" Александр Кодлубай. При непосредственном участии Дмитрия Михайлова разработана проектная документация значимых объектов "Нафтана" и завода "Полимир", в том числе модернизация технологических схем комплекса гидрокрекинга, реконструкция установки газоразделения и других. Кроме того, Дмитрий Михайлов имеет квалификационный аттестат "главный инженер проекта". С 2019 года он выполняет обязанности ГИПа и в этом качестве разрабатывал документацию по многим объектам технической модернизации и капитального ремонта "Нафтана" и "Полимира".

Его коллега по конструкторскому цеху Александр Кодлубай из "Энергокомплекта" также отметился творческими достижениями и инновациями. Он организовал изготовление опытных образцов силовых водоохлаждаемых кабелей для дуговых сталеплавильных печей с увеличенным сроком службы, которые прошли испытание на Белорусском металлургическом заводе. В его активе также разработка планировки экструзионной линии для изолирования кабелей среднего напряжения. Линия имеет семь зон нагрева и располагается в трех этажах с разностью высот 15 м, при этом срок ее непрерывной работы - 14 дней.

Лучшим научным разработчиком Витебской области 2020 года признан доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Витебского государственного медицинского университета Константин Кубраков. В его активе более 150 научных публикаций, 10 патентов на изобретение, семь рацпредложений, 26 актов внедрения в практическое здравоохранение. Сейчас Константин Кубраков разрабатывает тест-системы для ранней диагностики воспалительных процессов головного мозга и его оболочек, а также проводит исследования в области совершенствования персонифицированной антибактериальной терапии.

Лауреаты награждаются почетным дипломом и ценным подарком. Чествовать победителей областных конкурсов будут на ближайшем мероприятии ВОСН.

Витебский областной союз нанимателей учрежден в 1999 году. Сегодня некоммерческое партнерство объединяет около 400 предприятий и организаций реального сектора экономики. Конкурсы на присвоение почетных званий проводятся, чтобы поощрять повышение деловой квалификации и профессионализма директорского корпуса, увеличивать престиж научных и инженерных профессий, стимулировать научных сотрудников и инженерно-технических работников создавать и внедрять инновации.-0-