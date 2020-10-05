Опыт, профессионализм, мудрость - в Гомельской области возродили работу совета старейшин

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области возродили работу совета старейшин при облисполкоме. Первое заседание прошло сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

Инициатива возродить практику работы совета старейшин принадлежит председателю облисполкома Геннадию Соловью. На первом заседании он отметил, что в состав структуры вошли бывшие руководители органов местного управления и самоуправления, организаций, специалисты разных сфер, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие области. "За вашими плечами большая жизнь, колоссальные достижения. Ваши знания и мудрость, опыт важны в том числе и для нового поколения. Благодаря такому взаимодействию можно решать различные задачи", - сказал губернатор.

На первом заседании выбрали председателя совета старейшин. Участники единогласно поддержали кандидатуру Леонида Барабанова. Он обратил внимание, что в биографии каждого члена совета - серьезная работа и весомые результаты. "Совет старейшин позволит аккумулировать опыт, профессионализм. Мы тоже росли и формировались на чьем-то опыте. И пусть сегодня правила игры в жизни изменились, появились новые условия, думаю, что и наше слово, какая-то подсказка, общение будут во благо и на пользу", - сказал Леонид Барабанов. Он подчеркнул, нередко случаются моменты, когда любой руководитель, молодой или более опытный, хотел бы услышать альтернативное мнение, добрую подсказку. "Думаю, что так это и будет, будет творческий поиск. Ведь даже находясь на заслуженном отдыхе, мы готовы делиться мнением, видением. И в нашей позиции - сохранность государства, консолидация общества, укрепление духовности", - добавил председатель совета.

Губернатор поблагодарил совет старейшин за активную гражданскую позицию и выразил, что его участники будут помощниками и мудрыми советчиками во всех начинаниях и делах.

Положением совета старейшин определено, что он нацелен на аккумулирование передового опыта и практики работы местных органов власти, преемственность традиций, форм и методов госуправления. Среди основных его задач - содействие развитию региона, предприятиям, организациям всех форм собственности.-0-