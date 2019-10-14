Орден матери вручили 16 многодетным минчанкам

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения государственной награды многодетным матерям Минска состоялась сегодня в городском Дворце культуры, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Ордена матери были удостоены 16 женщин. Некоторые являются домохозяйками, однако большинство успешно совмещает материнство и профессиональную деятельность. Например, трудятся на должности заведующей магазином, бухгалтера, медсестры, диспетчера. Вместе они воспитывают 80 детей - по 5 в каждой семье.

Помимо награды, мамы получили денежные выплаты в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума (в настоящее время БПМ в расчете на месяц установлен в размере Br230,91).

Всего в столице с 1996 года такой высокой государственной награды удостоены 780 минчанок. Только в 2019 году орденом Матери награждены 67 женщин столицы.

В целом ежегодно в Минске число многодетных семей увеличивается в среднем на тысячу. Сегодня в столице зарегистрировано около 15,5 тыс. таких семей, в которых воспитываются почти 50 тыс. детей. Из них более 13 тыс. семей воспитывают троих детей, примерно 1,9 тыс. - четверых, почти 500 - пять и более малышей.-0-