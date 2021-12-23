Орден Матери вручили 29 жительницам Минской области

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орден Матери сегодня во Дворце Республики вручили 29 жительницам Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время торжественной церемонии награды многодетным матерям вручал заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич. "Самый главный учитель в жизни, человек, который всегда поможет и поддержит, - это мама. Они делают все возможное, чтобы их дети были счастливы, окружают их безусловной любовью и заботой. Считаю, что чем больше в стране таких женщин, тем крепче будет государство. Многодетные матери - гордость белорусской нации", - сказал Иван Маркевич.

Он подчеркнул, что сегодня в Минской области проживает 20498 многодетных семей, где воспитывается 66887 несовершеннолетних мальчиков и девочек. "Ордена Матери с 1996 года удостоены более 2 тыс. жительниц столичного региона. Это говорит о том, что многодетных матерей ценят и уважают в стране", - отметил заместитель председателя.

За воспитание пятерых сыновей орденом Матери награждена Нина Батова из Молодечно. Вместе с супругом Евгением она воспитывает семнадцатилетнего Александра, четырнадцатилетнего Артема, одиннадцатилетнего Алексея, пятилетнего Андрея и полуторагодовалого Арсения. "Выросли с супругом в многодетных семьях. Нас воспитывали на принципах, что братья и сестры - это всегда дружба, безусловная поддержка, родной человек в жизни. Хотела, чтобы в моей семье было так же. Стараемся привить это и другие общечеловеческие качества своим мальчикам", - сказала женщина.

Она подчеркнула, что при поддержке мужа бояться материнства женщинам не стоит. "Горжусь своим супругом. Он всегда присутствует в жизни детей, поддерживает меня, когда мне эмоционально и психологически сложно. Это ценно для женщины. Мы вместе с ним - команда. Считаем, что ничто так не объединяет семью, как общие увлечения, традиции и совместный досуг. И нет ничего важнее милого родного взгляда, детской улыбки и счастливых глаз ребенка", - отметила мама.

Орден Матери для Нины Батовой - ценная награда, признание ее хорошей и ответственной многодетной матери на уровне государства.

Во время церемонии присутствующих женщин поблагодарили за их труд в воспитании детей, вручили награды и цветы. После торжественного приема многодетным мамам с детьми показали праздничное новогоднее представление.-0-

Многодетная мама: настоящая семья всегда будет крепостью и опорой человека