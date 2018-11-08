Орден погибшего под Калинковичами старлея Викторенко передаст в музей его племянник-космонавт

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония перезахоронения останков погибших в годы ВОВ солдат и митинг-реквием, посвященные 75-й годовщине освобождения города Калинковичи и Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков, пройдут сегодня в агрогородке Домановичи. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Калинковичского райисполкома.

Земле предадут останки 44 погибших воинов, которые были подняты 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном во время поисковых работ близ деревень Давыдовичи и Вязовица Калинковичского района минувшим летом. По остаткам амуниции и погон четверо из них идентифицированы как офицеры. Были также найдены дюралевый портсигар с надписью: "Центральный фронт, 10.1943. Антоненко И.Т." и наградной лист на имя младшего сержанта 237-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии Ивана Антоненко 1901 года рождения, который в октябре 1943 года за форсирование Днепра был отмечен медалью "За отвагу".

Среди находок оказалась и боевая награда - орден Александра Невского. По его номеру установили погибшего офицера, которому он принадлежал. Им оказался командир минометной роты 237-го стрелкового полка 69-й Севской стрелковой дивизии старший лейтенант Иван Степанович Викторенко 1923 года рождения. Член ВЛКСМ, уроженец села Ольгинка Тонкерейского района Северо-Казахстанской области в Красной Армии с июля 1941 года, в Великой Отечественной войне - с 1 апреля 1942 года.

На торжественном мероприятии племянник погибшего старшего лейтенанта Ивана Викторенко - полковник ВВС России, космонавт 1-го класса, летчик-испытатель, Герой Советского Союза Александр Викторенко передаст орден Александра Невского в Калинковичский краеведческий музей.

В мероприятии ожидается также участие представителей Министерства обороны Беларуси.

По архивным данным, безвозвратные потери в боях за освобождение Калинковичского района составили 12,3 тыс. человек, всего в районе захоронено 14,2 тыс. советских воинов, подпольщиков и партизан.-0-