Орден погибшего под Калинковичами старлея Викторенко передаст в музей его племянник-космонавт

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония перезахоронения останков погибших в годы ВОВ солдат и митинг-реквием, посвященные 75-й годовщине освобождения города Калинковичи и Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков, пройдут сегодня в агрогородке Домановичи. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Калинковичского райисполкома.
Земле предадут останки 44 погибших воинов, которые были подняты 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном во время поисковых работ близ деревень Давыдовичи и Вязовица Калинковичского района минувшим летом. По остаткам амуниции и погон четверо из них идентифицированы как офицеры. Были также найдены дюралевый портсигар с надписью: "Центральный фронт, 10.1943. Антоненко И.Т." и наградной лист на имя младшего сержанта 237-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии Ивана Антоненко 1901 года рождения, который в октябре 1943 года за форсирование Днепра был отмечен медалью "За отвагу".
Среди находок оказалась и боевая награда - орден Александра Невского. По его номеру установили погибшего офицера, которому он принадлежал. Им оказался командир минометной роты 237-го стрелкового полка 69-й Севской стрелковой дивизии старший лейтенант Иван Степанович Викторенко 1923 года рождения. Член ВЛКСМ, уроженец села Ольгинка Тонкерейского района Северо-Казахстанской области в Красной Армии с июля 1941 года, в Великой Отечественной войне - с 1 апреля 1942 года.
На торжественном мероприятии племянник погибшего старшего лейтенанта Ивана Викторенко - полковник ВВС России, космонавт 1-го класса, летчик-испытатель, Герой Советского Союза Александр Викторенко передаст орден Александра Невского в Калинковичский краеведческий музей.
В мероприятии ожидается также участие представителей Министерства обороны Беларуси.
По архивным данным, безвозвратные потери в боях за освобождение Калинковичского района составили 12,3 тыс. человек, всего в районе захоронено 14,2 тыс. советских воинов, подпольщиков и партизан.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4219 BYN
|2.42 BYN
|2.428 BYN
|USD
|2.1211 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2157 BYN
|3.196 BYN
|3.21 BYN