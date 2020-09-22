Организации Гомеля предложат вакансии на электронной ярмарке

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 24 сентября с 10.00 до 12.00, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Специалистов разного профиля набирают ООО "Делком40", ОАО "Гомсельмаш", "Гомельский литейный завод "Центролит", "Гомельский завод станочных узлов", "СтанкоГомель", а также Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер.

"Электронная ярмарка вакансий позволяет соискателям ознакомиться с вакансиями на предприятиях, в организациях, учреждениях города. К тому же это возможность пообщаться с нанимателем в онлайн-режиме, а также передать непосредственно представителю кадровых служб свое резюме, задать интересующие вопросы", - рассказали в управлении.

Электронная ярмарка вакансий пройдет на единой информационной площадке http://e-vacancy.by в онлайн-режиме.-0-