Организации Гомельской области доплатят Br18,6 млн налогов по результатам камерального контроля

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Субъекты предпринимательства Гомельской области за 10 месяцев по результатам камерального контроля добровольно увеличили свои налоговые обязательства на Br18,6 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областной инспекции МНС Евгений Стригалев.

"После проведения налоговыми инспекциями Гомельской области в январе-октябре камерального контроля с использованием автоматизированной информационной системы "Учет счетов-фактур" субъекты хозяйствования региона подали уточненные налоговые декларации с увеличением сумм налогов, подлежащих доплате в бюджет. Общая сумма - Br18,6 млн. Также на Br15,5 млн уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату плательщикам из бюджета", - рассказал собеседник.

По его словам, при камеральном контроле установлены факты занижения налоговой базы по НДС и завышения налоговых вычетов, а также неполной уплаты акцизов, налога на прибыль, единого налога на вмененный доход, налога при упрощенной системе налогообложения, налога на недвижимость, земельного налога и т.д.

Евгений Стригалев обратил внимание, что при выявлении в процессе проведения камерального контроля нарушений на ранней стадии плательщики имеют возможность добровольно исполнить налоговые обязательства - им необходимо предоставить уточненные налоговые декларации. Это позволяет субъектам предпринимательской деятельности избежать применения мер административной ответственности, напомнил замначальника инспекции.-0-