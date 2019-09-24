Оригинальные IT-решения для белорусского туризма представили на Vitebsk Travel Hackathon

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые программисты на слете Vitebsk Travel Hackathon предложили оригинальные решения для продвижения туристического потенциала Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

В течение двух дней в Витебске 10 команд, в том числе две из Смоленска, соревновались в разработке уникального программного обеспечения для туротрасли. Они представили проекты мобильных приложений, путеводителей, сайтов, онлайн-экскурсий, интерактивных туристических помощников.

Фото пресс-службы Министерства спорта и туризма

Организаторы мероприятия - компания EPAM Systems совместно с Департаментом по туризму Министерства спорта и туризма, Национальным агентством по туризму. В качестве экспертов были приглашены сотрудники управления спорта и туризма Витебского облисполкома, Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ), туристических компаний, а также опытные IT-специалисты.

"Форум получился плодотворным и полезным как для туризма, так и для IT-сектора. Было видно, что молодые люди заинтересованы сделать пребывание туристов в нашей стране более содержательным и комфортным, организовать долговременные контакты между поставщиками услуг (гидами, музеями, трансферными компаниями) и любителями путешествий", - отметили в пресс-службе.

Хакатон - форум, на котором специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему в течение определенного времени.-0-